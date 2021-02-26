Торжественная церемония награждения призеров и победителей региональной Всероссийской олимпиады прошла в учебном центре «Лапландия»

В зале «Лапландии» шумно и волнительно, школьники с нетерпением ждут начала торжественной церемонии. Успеха достичь было непросто, но эмоции и гордость, которые переполняют каждого из них, стоили всех усилий.

На вопрос: «Какой предмет показался самым сложным?», - ученик 11-го класса Мурманского политехнического лицея Даниил Бурмистров, призёр и победитель региональной Всероссийской олимпиады, со смехом отвечает: «Самым сложным мне показался, наверное, всё-таки русский язык, как не парадоксально это звучало. Родной язык показался сложнее всего, потому что там задания самые нестандартные и с каждым годом они становятся всё интереснее и полностью подготовиться к нему невозможно».

Участие в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников приняли более 1000 учеников. На протяжении двух месяцев ребята демонстрировали свои знания по 21-му общеобразовательному предмету. Победу одержали 40 участников, а призерами стали 177. Дипломы и денежные призы отличившимся вручила заместитель губернатора Мурманской области.

Елена Дягилева, заместитель губернатора Мурманской области: «Наша задача, как правительства региона, администрации муниципальных образований - обеспечить для наших ребят возможность развивать свои таланты, выявлять их. Для этих целей у нас более 130 мероприятий, которые как научной направленности, так и технической, творческой, физкультурно-спортивных мероприятий. Все эти направления реализуются и позволяют ребятам показать свой талант».

Мурманская область нуждается в способной, умной и амбициозной молодёжи. Остаётся надеяться, что ребята не покинут родной край, а станут двигателем прогресса именно в нашем регионе, подчеркнула вице-губернатор.