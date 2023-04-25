Торжественная церемония открытия регионального этапа конкурса профессионального мастерства «Учитель года Мурманской области – 2023» прошла в столице Заполярья

В ней приняли участие представители со всей Мурманской области.

Учитель – светило народов! В Столице Заполярья стартовал юбилейный 30-й региональный этап конкурса профессионального мастерства «Учитель года Мурманской области – 2023». В испытании принимают участие 23 педагога, 8 из которых – дебютанты.

Диана Кузнецова, министр образования Мурманской области: «Каждый из вас хочет поделиться опытом и взять лучший опыт от своих коллег. Я желаю вам найти друзей, единомышленников. Ещё раз повторяюсь: получить удовольствие от тех мероприятий, которые происходят в течении этих пяти дней».

Сейчас учителей ждёт насыщенное время. Им предстоит пройти ряд заданий, чтобы показать свою компетентность и проявить лучшие качества.

Диана Кузнецова, министр образования Мурманской области: «Педагогам предстоит пройти три тура конкурсных испытаний. В их числе и проведение уроков, и педагогический диктант. И мастер-класс, и общение с опытными членами жури».

Стоит отметить, что размер денежных премий призёрам и лучшему педагогу региона с 2021 года был увеличен, сейчас он составляет 300 и 100 тысяч рублей. Победитель регионального этапа будет представлять Мурманскую область на федеральном этапе конкурса, который пройдёт уже осенью.