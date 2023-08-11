Торжественная церемония по вручению первых офицерских званий отделом УМВД прошла у мемориала Защитникам Советского Заполярья

Такое знаменательное событие с молодыми людьми пришли разделить и их семьи.

12 молодым сотрудникам полиции вручили сегодня первые офицерские погоны. Благоприятная погода позволила провести церемонию у «Алёши».

Молодые люди уже не первый год служат в Управлении Министерства внутренних дел региона. Отдают себе отчёт в том, чего хотят и зачем это делают. Говорят, сегодняшний день был для них мечтой.

Артём Головин, сотрудник полиции: «Служу я уже более пяти лет. Этот день для меня знаменательный, я достиг своей мечты детства. Я получил звание младшего лейтенанта. На этом останавливаться я не собираюсь, буду расти дальше».

Алина Сметанина, сотрудник полиции: «Этот день для меня очень значим, потому что к нему я шла очень долго. Тоже со школы. И планировала, что рано или поздно дойду до этой ступени своей жизни».

Повышения и новые погоны часто становятся в УМВД семейным праздником.