Торжественная церемония по вручению первых офицерских званий отделом УМВД прошла у мемориала Защитникам Советского Заполярья
12 молодым сотрудникам полиции вручили сегодня первые офицерские погоны. Благоприятная погода позволила провести церемонию у «Алёши».
Молодые люди уже не первый год служат в Управлении Министерства внутренних дел региона. Отдают себе отчёт в том, чего хотят и зачем это делают. Говорят, сегодняшний день был для них мечтой.
Артём Головин, сотрудник полиции: «Служу я уже более пяти лет. Этот день для меня знаменательный, я достиг своей мечты детства. Я получил звание младшего лейтенанта. На этом останавливаться я не собираюсь, буду расти дальше».
Алина Сметанина, сотрудник полиции: «Этот день для меня очень значим, потому что к нему я шла очень долго. Тоже со школы. И планировала, что рано или поздно дойду до этой ступени своей жизни».
Повышения и новые погоны часто становятся в УМВД семейным праздником.