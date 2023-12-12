День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)12.12.23 19:30
Торжественная церемония приведения к присяге молодых полицейских состоялась сегодня на территории мемориального комплекса «Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны» в Мурманске
Будущие полицейские в течение полугода проходили обучение на базе регионального центра профессиональной подготовки. По окончании которого сотрудников, успешно сдавших экзамен, допустили к приведению к Присяге.
Открыли церемонию с внесения под звуки оркестра Государственного Флага Российской Федерации.
С приветственным словом к собравшимся обратился начальник регионального Управления Алексей Веселовский.
26 сотрудников полиции присягнули на верность Российской Федерации, поклялись уважать и защищать права и свободы человека, соблюдать Конституцию Российской Федерации, быть честными и мужественными.
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