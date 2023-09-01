Торжественная линейка состоялась в кадетской школе Мурманска, где открыт подшефный региональному МЧС профильный класс

В празднике приняли участие и представители регионального экстренного ведомства. Спасатели напутствовали как 5-классиков, которые только надели форму МЧС, так и старшеклассников.

По словам руководства учреждения, более 90% выпускников школы продолжают обучение по военным и гражданским специальностям в профильных учреждениях среднего и высшего профессионального образования.

Особенность этой кадетской школы во внеурочной детальности. Так детям преподают основы военной службы, проводят занятия в детском морском центре «Океан», здесь работают «Школа безопасности», кружки «Юный спасатель» и «Юный пожарный».