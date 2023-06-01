Торжественная программа, посвящённая 290-й годовщине со дня образования Северного флота и началу летнего периода обучения, прошла во флотской столице

На рамках торжественных мероприятий в штабе объединения ряду военнослужащих флота вручили государственные награды. В их числе Орден мужества, медаль «За отвагу», медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени с мечами, медали Ушакова, Нестерова, Жукова, Суворова.

Сегодня на Приморской площади Североморска состоялось торжественное построение войск гарнизона. У мемориала «Героям-североморцам – защитникам Заполярья в годы Великой Отечественной войны» был зажжён Огонь памяти, возложены венки и цветы, состоялся митинг.

На борту фрегата «Адмирал Касатонов» ряд военнослужащих флота, отличившихся в боевой учёбе и повседневной деятельности, были награждены ценными подарками.

Экипаж фрегата, личные составы других кораблей и воинских частей приступили к развертыванию боевой учёбы в соответствии с планами летнего периода обучения.