Торжественная встреча: «Ледокол Знаний» вернулся из очередной экспедиции к Северному полюсу

В этом году 66 одаренных детей покорили Северный полюс, благодаря госкорпорации «Росатом». Своими впечатлениями они и взрослые участники путешествия поделились со съёмочной группой «Арктик-ТВ».

Путешествие на Северный полюс можно сравнить с полётом на Луну. Время пути в одну сторону и обратно занимает по 3,5 дня. Таким интересным фактом поделился эксперт «Ледокола Знаний», российский космонавт Андрей Бабкин. Он побывал в Арктике с особой миссией - изучить климат, для возможности наклонения новой орбитальной станции над этими широтами.

Андрей Бабкин, космонавт-испытатель, заместитель командира отряда космонавтов по научно-исследовательской и испытательной работе госкорпорации «Роскосмос»: «Я, наверное, уходил один из последних с льдины, даже опоздал на обед. Может какие-то мелочи не усел доделать, но в целом, испытываю чувство глубоко удовлетворения».

Еще один гость экспедиции - российский океанолог Александр Осадчий. Он тоже наблюдал за состоянием ледового покрова в Арктике и полученные данные планирует использовать в дальнейшей работе. Но основная задача в пути у доктора наук - общение с детьми и чтение лекций.

Александр Осадчиев, океанолог, доктор физико-математических наук: «Как-то их сориентировать на правильную сторону: как заниматься, куда им поступать. Какие перспективные есть направления исследования, в том числе в океанологии. Школьники проявили очень большой интерес к этому. Я думаю, что в этом плане поездка прошла не зря».

Конечно, главными в путешествии были дети, причём не только из России, но и других дружественных нам стран. Благодаря Госпорпорации «Росатом» их мечта о Северном полюсе сбылась. А кое-кто даже отпраздновал 17-летие на борту ледокола.

Никита Юмшанов, участник «Ледокола Знаний» из Озерска: «Ночью все пришли и поздравили. Это было самое северное поздравление, самый северный торт на день рождения. Взрыв мозга от того, что всё это было в одно время и в одном месте. Что я здесь оказался. Это была мечта лет с пяти, наверное. Знаете, такое странное ощущение: ты находишься посреди ничего, но при этом в маленьком кораблике кипит жизнь. Душа, эмоции, друзья, воспоминания. Это очень круто».

Сегодня на церемонии закрытия экспедиции эмоции переполняли всех ребят.

Алина Маноян, участница «Ледокола Знаний» из Армении: «Я плакала весь вчерашний день и дни до этого, потому что мне так тяжело расставаться с этими людьми. Буквально за десять дней мы стали семьей друг для друга. Это так не бывает, но так получилось. И ещё я поняла, что это всё не про точку на карте, а про людей, эмоции. Про всё, что происходит с тобой и, что ты чувствуешь».

Ева Прошина, участница «Ледокола Знаний» из Астрахани: «Это было просто невероятно. Огромный опыт, много новых знакомств, классные лекции со спикерами. Много новых знаний и, конечно, сам Северный полюс. Он покорил меня».

Для встречи большой делегации на борт поднялись представители «менделеевской экспедиции». Участники «Ледокола знаний» передали им образцы снега с Северного полюса для дальнейшего изучения. Но на этом миссия «менделеевцев» не заканчивается. Надо ещё собрать пробы воды, почвы и воздуха с нескольких знаковых мест Заполярья.

- В этом году ребята отправятся в Териберку, я тоже хочу Лапландский заповедник и Кольскую АЭС посмотреть.

По словам покорителей Арктики, в пути они поймали все погодные условия, но полюс встретил гостей хорошо. Они даже нашли подходящую льдину для высадки. А ещё участники признаются, что видели китов, моржей и, самое главное, на встречу вышел король Арктики – белый медведь.

Руслан Сасов, капитан атомного ледокола «50 лет Победы»: «Он показывал своё приветствие, все наблюдали. Он кувыркался, как акробат и плавал. Он не боялся, около борта стоял и позировал для участников экспедиции».

Чем больше впечатлений, тем больше желающих жить и развивать нашу страну и Арктику. А она - мировая кладовая природных ресурсов, что значит будущее для мировой экономики, уверен губернатор Андрей Чибис, который пришёл поприветствовать молодёжь.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Наша Россия, как крупная арктическая держава, продолжает под руководством президента активное освоение Арктики. И в это вовлекаются всё больше дружественных нам стран. И здорово, что всё больше детей посещает Северный полюс, видят мощь нашего российского атомного ледокольного флота и получают неизгладимые впечатления».

Яков Антонов, генеральный директор «Атомфлота»: «Мы горды тем, что являемся частью этого, что в судьбах ребят сыграем важную страницу. И напишем своим атомным ледокольным флотом важную страницу, которую они пронесут через всю свою жизнь».

В завершении церемонии все участники «Ледокола Знаний» развернули огромный российский триколор в честь Дня российского флага.