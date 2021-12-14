Торжественно награждение участников конкурса «Лучший пост в социальной сети» состоялось в «Академии телевидения»

В «Академии телевидения» скучно не бывает. Воспитанники пробуют себя в роли ведущих и корреспондентов, посещают экскурсии, мастер-классы и пресс-конференции. Делают они это не просто так, а для того, чтобы написать и опубликовать собственный журналистский материал, между делом соревнуясь друг с другом.

В рамках курса воспитанники проекта «Академия телевидения» учились писать новости о промышленности и энергетике, для этого они посетили котельную компании «Мурманэнергосбыт». По итогам экскурсии каждый написал пост для социальных сетей. Разобраться в нюансах работы такого крупного предприятия под силу не каждому взрослому, но юные журналисты привыкли добиваться поставленных целей, тем более знаний у них предостаточно.

Авелина Яралиева, воспитанница «Академии телевидения»: «Я писала сама, писала несколько часов. На самом деле это очень легко, если понять, о чём ты пишешь, правильно составить текст: написать заголовок, лид и так далее».

Алексей Ретунский, воспитанник «Академии телевидения»: «Я не ожидал, дело в том, что написал я пост сразу, как только пришёл домой. Это заняло от силы минут 30. Мне, конечно, помогли. Уже позже оказалось, что на уроке мы разбирали план, я даже не знал, что участвую в конкурсе, что выиграю. В общем, круто, мне понравилось!».

Один из участников конкурса помимо информационной заметки снял и смонтировал видеоэкскурсию по котельной. Многозадачность всегда украшает журналиста – об этом Ян знает не понаслышке.

Ян Пицан, воспитанник «Академии телевидения»: «Мне единственному предложили роль блогера, а другие были журналистами. Они задавали вопросы, а я это снимал».

За свои старания участники конкурса получили ценные призы от партнёра проекта группы «Регион 51» в соцсети «ВКонтакте».

На этом сюрпризы не закончились. В гости к воспитанникам «Академии» пришла актриса Арктического театра Ксения Мери. Юным журналистам она рассказала о своём актёрском опыте в кино и даже открыла несколько секретов.

Ксения Мери, актриса Арктического театра: «Очень хочется их наставить на истинный путь, очень хочется, чтобы они занимались своим любимым делом, чтобы они ничего не боялись, не видели преград, потому что всё возможно в мире: в космос летают люди, простые люди, а реализоваться в деле, которое они выбрали, очень важно, поэтому всегда стараюсь при возможности встречать и поддерживать».

Принимать гостей у себя в «Академии телевидения» воспитанникам не в первой, но каждая новая встреча с представителями разных профессий – особенная.

Виктория Пантилеева, ученица «Академии телевидения»: «Общаться с людьми из разных сфер общества очень интересно, потому что ты извлекаешь новый опыт, познаешь для себя что-то новое. Таким девочкам, как я, это помогает с выбором профессии, с которой мы должны определиться в 17 лет и узнать что-то полезное для себя».

Актриса Арктического театра не ограничилась увлекательным рассказом о своей карьере, но и провела для воспитанников «Академии» мастер-класс по улучшению дикции.

Такие занятия в «Академии телевидения» не просто интересны для детей в плане обучения. Они также помогают расширить кругозор, больше узнать о важных и востребованных профессиях в нашем городе. На практических уроках в «Академии телевидения» учат блогеров и журналистов. Информацию о курсах и наборах можно узнать по номеру телефона 75-31-31 и на сайте tv51.ru