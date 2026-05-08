Торжественное мероприятие «Наследники великой Победы» прошло в коллективе ГОУП «Мурманскводоканал»

В преддверии 9 Мая в Заполярье вспоминают подвиг не только предков, отдавших жизни за мирное небо над нашими головами, но и тех, кто участвовал в боевых действиях в современной истории России.

В предпраздничный день собрались вместе люди, которые являются особой гордостью «Мурманскводоканала»: ветераны боевых действий, члены их семей и волонтеры, помогающие бойцам на передовой.

Андраник Мусатян, генеральный директор ГОУП «Мурманскводоканал»: «Мы награждаем и чествуем наследников великой Победы, тех ребят, которые являются ветеранами боевых действий. Не только тех, кто сейчас на СВО и, которые с СВО вернулись и работают сейчас на нашем предприятии. Это и вдовы тех, кто погиб».

В зале встретились участники СВО и бойцы, которые прошли Чечню, Афганистан и Сирию. Все они отважные воины, которые не побоялись встретить врага лицом к лицу. Каждый из этих ветеранов выстоял кровопролитные битвы в борьбе за мир.

Татьяна Кусайко, депутат Государственной Думы РФ: «Огромную значимость имеет патриотическое воспитание. И то, что в нынешнее время дети наших отцов, прадедов, дедов участвуют в СВО, говорит о важности того, что мы помним этот день. Мы помним и, наверное, сейчас ещё больше ощущаются те слова, которые мы слышали. Я на протяжении всей жизни слышала эту фразу: «Лучше б не было войны!». Это очень важно, что сейчас все стремятся к тому, чтобы войны не было».

Сейчас боевое братство «Мурманскводоканала» насчитывает 40 человек. Они не просто достойные продолжатели мужественного поколения наших предков, но и пример для молодёжи.

Владимир Мищенко, первый заместитель председателя Мурманской областной Думы: «Тот уровень и подготовка сценария, который предусмотрен, свидетельствует о понимании цены великой Победы. О том, что мы сегодня являемся наследниками великой Победы не на словах, а по праву. И по сути, немало работников водоканала сегодня участвуют в СВО и прошли горнило боевых действий и не только в СВО. И сегодня их собирает Андраник Владимирович, показывая, что мы чтим, помним их. Это необходимо сегодня. Я считаю, такой уровень работы необходим каждому учреждению, предприятию».

На праздничной встрече ряду ветеранам боевых действий вручили награды Государственной Думы, Мурманской областной Думы, регионального Министерства энергетики и ЖКХ и фонда «Защитники Отечества» за активную волонтёрскую работу, а также за самоотверженность и личный вклад в обеспечение безопасности.

В завершение вечера выступил фронтовой бард, волонтёр и сотрудник ГОУП «Мурманскводоканал» Алексей Косаревский с патриотическими композициями.

Организаторы отмечают, что такие мероприятия станут ежегодными.