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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)06.06.24 19:30

Торжественной построение личного состава комплексных сил и средств регионального УМВД состоялось на улице Воровского

Посвящено оно было Дню образования российской полиции, которой исполнилось 306 лет.

Роман Литвинов, начальник Управления по работе с личным составом УМВД России по Мурманской области полковник полиции: «Полиция, созданная Петром I в 1718 году, прошедшая сложный путь развития, стала одной из главных опор, на которых зиждется государственная власть, обеспечивается правопорядок и общественная безопасность».

Для всех сотрудников органов внутренних дел 5 июня - важная историческая дата, день напоминания о преемственности поколений и, конечно, о достижениях и традициях ведомства.

Алексей Веселовский, начальник Управления Министерства внутренних дел России по Мурманской области: «Хочется пожелать всего самого доброго. Жители Мурманской области могут быть уверены, что сотрудники мурманской полиции выполнят все задачи для того, чтобы они чувствовали себя безопасно на территории нашего региона».

Людмила Левченко, заместитель главы администрации города Мурманска: «Хочу сказать слова благодарности мурманской полиции за то, что мы работаем в очень тесном контакте. Мы нашли понимание и поддержку друг друга при проведении всех массовых мероприятий».

На важном для полицейских событии сотрудникам одной из частных охранных организаций вручили благодарственные письма за выдающиеся заслуги и взаимодействие с органами МВД.

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