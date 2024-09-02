Торжественную линейку Дня знаний ученики Международного лицея в этом году встретили в обновлённом актовом зале

Оценил преображение и поздравил школьников с Днем знаний глава администрации города Мурманска Юрий Сердечкин.

Для тысяч юных северян первый понедельник осени стал знаменательным - на него выпал День знаний. Свои двери Международный лицей открыл для 30 новых учеников. На свою первую торжественную линейку они пришли одетые с иголочки, с модными прическами и блеском в глазах.

В этом году День знаний отмечают в обновленном актовом зале, ремонт здесь ждали долгие годы. И вот, благодаря инициативе школьников, преподавателей и родителей, в рамках губернаторской программы «На Севере твой проект», пространство получилось преобразить.

Светлана Камкина, директор Мурманского международного лицея: «Представляли проект, предоставляли документацию, голосовали за этот проект. Очень рады, что победили. Всё лето ремонтировались. И вот открылся наш новый актовый зал. Открытие, которого я, как директор, ждала десять лет, а лицей, наверное, со дня своего основания. Это первый ремонт в актовом зале за время существования лицея».

В гости к школьникам приехал и глава администрации города Мурманска Юрий Сердечкин. Он поздравил ребят с праздником и вручил им памятные подарки.