Торжественные мероприятия ко Дню защитника Отчества состоялись и в ЗАТО Александровск

Февральская метель не смогла помешать участникам строевой прогулки войск Полярнинского гарнизона. Событие, приуроченное к Дню защитника Отечества, состоялось, но военным все же пришлось внести коррективы и сократить маршрут шествия.

Владимир Мищенко, первый заместитель председателя Мурманской областной Думы: «Здесь служат представители Кольской Краснознамённой флотилии подводных сил, различных соединений, проходят службу и работают настоящие мужчины».

Завершился марш возложением цветов и венков к мемориалу «Морская Душа». Празднование продолжили уже в стенах Центра культуры. В рамках концертной программы военнослужащих отметили наградами за высокие показатели в служебной деятельности, отличия в службе и воинскую доблесть.

Сергей Рощупкин, капитан 1 ранга, заместитель командующего Кольской флотилии РС СФ по военно-политической работе: «Желаю счастья, новых свершений на благо нашей Родины - Российской Федерации».

Поздравили защитников также представители администрации муниципалитета и творческие коллективы города.