Торжественные мероприятия, посвящённые 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, прошли в Долине Славы

Работала интерактивная площадка с кинозалом, выставкой техники и вооружения, музейными экспонатами военного госпиталя. Особенной частью программы стала работа группы исторической реконструкции, которые наглядно продемонстрировали бой Красной армии с солдатами немецких войск.

Будто время остановилось где-то в конце 1945 года, чувствуется, что победа близка, но силы фронтовиков, тружеников тыла, матерей и сынов уже на исходе. Поддерживали в военный период людей тёплыми словами, музыкой, танцами.

Алёна Захарова, волонтёр, участница фольклорной мастерской «Лад», г. Мурманск: «Пытались поддержать, потому что у мужчин была очевидная задача. Здесь есть выставки военной техники… Но задача женщины была поддержать боевой дух. Были даже коллективы народные, которые ездили по боевым точкам и выступали, пытаясь поддержать этот дух».

Большая часть, примеривших сегодня на себя одежду военных лет, поисковики. Они и сегодня находят здесь, в Долине Славы, фрагменты тел. Светлана Стадник со школы окунулась в поисковые процессы, искренне верна делу Михаила Орешеты. Несколько лет назад к добровольцам обратилась жительница Санкт-Петербурга Валентина Ивановна, искавшая останки или сведения о месте захоронения своего отца, предположительно погибшего в районе посёлка Луостари. Накануне приезда дочери погибшего солдата поисковики ещё раз тщательно прошли поле боя, но помощь пришла совершенно случайно, после тренировки танковых войск. Гусеницы боевой машины оголили человеческие кости, которые и обнаружила вместе с поисковым отрядом Валентина Ивановна. Будто-то кто-то окликнул женщину, из-под самой земли позвал, не раздумывая она взяла на себя процесс генетических процедур.

Светлана Стадник, поисковик, г. Мурманск: «99 процентов, что это мой отец, генетическая экспертиза подтвердила родство. Он был кремирован и захоронен рядом со своей женой. Мы поставили там табличку о том, что здесь велись бои и этот человек здесь погиб».

Ильяс Мазитов, глава ЗАТО Александровск: «Это священное место для всех жителей Мурманской области, которое раньше называлось Долиной Смерти. Здесь, на рубеже реки Западная Лица захватчики были остановлены и дальше они не смогли пройти. Уже в 1945 году наши прадеды разгромили войска и прошли в Норвегию».

Вновь раздаются над Долиной Славы выстрелы, но уже холостыми патронами. Реконструкция боя между фашистами и советскими солдатами действует гипнотически, кажется, даже слышна немецкая речь? Судя по снаряжению, фрагмент ожившей истории принадлежит к периоду 1944 года. Как поясняют специалисты, форма от начала войны к её завершению сильно упрощалась, старались думать не столько о комфортности солдат, сколько об экономичности.

Андрей Фунтов, директор Центра гражданского и патриотического воспитания молодёжи ЗАТО Александровск: «На мне костюм с некоторыми оригинальными элементами, но это униформа бойца кадровой Красной армии образца 1935 года. В таком обмундировании наши солдаты встретили 22 июня 1941 года».

Вырывают из событий 78-летней давности современные реалии: наши воины сейчас вновь на передовой.

Александр Моисеев, командующий Северным флотом: «Мы всегда говорили: «…Быть достойным». Сегодня я говорю, мы достойны наших предков, решая стратегические задачи в крайне сложный период для нас».

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Я хочу поблагодарить всех северян, которые сплотились вокруг наших воинов. Жёны ребят, которые воюют и свечи окопные делают, и сетки маскировочные, и прочее, не сидят, сложа руки, не говоря о том, что воспитывают детей. Все объединились и это дорогого стоит».

Такого же мнения и гость мероприятий - ребенок войны Александр Кравченя.

Александр Кравченя, участник праздничных мероприятий в Долине Славы: «Надо объединиться, помогать нашим ребятам, насколько им это нужно» Вместе со всеми жителями Мурманской области, которые приехали в Долину Славы, он возлагает к мемориалам и братским захоронениям цветы. Делегации со всех муниципалитетов, в составе которых ветераны и юнармейцы, представители администраций, отдают дань памяти павшим.

Алексей Пеньшин, глава ЗАТО город Заозерск: «Здесь, похоронены бойцы, которые положили свою жизнь за нашу свободу».

Поисковики и сегодня продолжают извлекать из мёрзлой почвы вязких болот, надёжно укрывших скал и камней Долины Славы останки красноармейцев. Их работа завершится тогда, когда последний советский солдат будет с почестями предан земле.