Торжественный митинг прошёл в Мурманске около мемориала воинам-строителям

10 августа в России отмечают День строителя. В преддверии профессионального праздника у мемориала воинам-строителям в Мурманске провели торжественный митинг.

На улице Профсоюзов возле памятника воинам-строителям с самого утра было многолюдно. Молодежь, почётные граждане Мурманска и представители власти собрались на торжественный митинг.

Иван Лебедев, временно исполняющий полномочия главы города Мурманска: «Строители для города-героя Мурманска – поистине герои. Ведь строить в условиях Крайнего Севера, в скалах, в сопках - это большой титанический труд. Низкий поклон и огромные слова благодарности нашим ветеранам за то, что вы совершили этот подвиг, а мы можем видеть сейчас прекрасный город-герой».

Мурманск – самый молодой город нашей страны, жители которого отважно выдержали натиск врага в годы Великой Отечественной войны. И, несмотря на то что он был практически полностью разрушен, храбрые воины-строители восстановили его.

Игорь Калошин, почётный гражданин Мурманска, заслуженный строитель России: «Этот памятник был задуман людьми, которые возвратились после войны в родной город. Гражданские строители, которые поменяв весь инвентарь и инструмент строительный на штыки и винтовки, пошли защищать нашу Родину, наш город, нашу страну. Многие из них не вернулись, многие вернулись и продолжали работать в здании напротив. На втором этаже находился трест «Мурманскжилстрой».

Николай Бережной, почётный гражданин Мурманска, заслуженный строитель России: «Мы недавно пережили очередной спад, а сейчас прекрасно, что появились башенные краны. Началось строительство жилья, а не только объектов торговли и других коммерческих объектов».

После торжественного митинга глава Мурманска встретился с почётными гражданами города-героя и заслуженными строителями страны в своём кабинете. За чашкой чая они обсудили вопросы развития областного центра, а также пообщались с преемником в строительной отрасли Максимом Рожковым, который решил посвятить себя развитию родного муниципалитета.