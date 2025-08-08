Мурманский областной медицинский центр приглашает жителей пройти диспансеризациюВ Мончегорский интернат приедут медицинские эксперты московского фонда «Дорога жизни»
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)08.08.25 19:30

Торжественный митинг прошёл в Мурманске около мемориала воинам-строителям

10 августа в России отмечают День строителя. В преддверии профессионального праздника у мемориала воинам-строителям в Мурманске провели торжественный митинг.

На улице Профсоюзов возле памятника воинам-строителям с самого утра было многолюдно. Молодежь, почётные граждане Мурманска и представители власти собрались на торжественный митинг.

Иван Лебедев, временно исполняющий полномочия главы города Мурманска: «Строители для города-героя Мурманска – поистине герои. Ведь строить в условиях Крайнего Севера, в скалах, в сопках -  это большой титанический труд. Низкий поклон и огромные слова благодарности нашим ветеранам за то, что вы совершили этот подвиг, а мы можем видеть сейчас прекрасный город-герой».

Мурманск – самый молодой город нашей страны, жители которого отважно выдержали натиск врага в годы Великой Отечественной войны. И, несмотря на то что он был практически полностью разрушен, храбрые воины-строители восстановили его.

Игорь Калошин, почётный гражданин Мурманска, заслуженный строитель России: «Этот памятник был задуман людьми, которые возвратились после войны в родной город. Гражданские строители, которые поменяв весь инвентарь и инструмент строительный на штыки и винтовки, пошли защищать нашу Родину, наш город, нашу страну. Многие из них не вернулись, многие вернулись и продолжали работать в здании напротив. На втором этаже находился трест «Мурманскжилстрой».

Николай Бережной, почётный гражданин Мурманска, заслуженный строитель России: «Мы недавно пережили очередной спад, а сейчас прекрасно, что появились башенные краны. Началось строительство жилья, а не только объектов торговли и других коммерческих объектов».

После торжественного митинга глава Мурманска встретился с почётными гражданами города-героя и заслуженными строителями страны в своём кабинете. За чашкой чая они обсудили вопросы развития областного центра, а также пообщались с преемником в строительной отрасли Максимом Рожковым, который решил посвятить себя развитию родного муниципалитета.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Автомобильный рынок вошёл в топ-5 отраслей с самой низкой динамикой
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА 2025Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВ
-

Последние комментарии

SeVFloT83
07.08.25 11:48
Странное умозаключение. А как тогда наш прорыв на западном берегу залива - "Лавна" будет работать?
Комментарий к новости:ММТП сильно проигрывает восточным портам страны по транспортным расходам
Мирон
04.08.25 09:31
Среди ветеранов, думаю, найдется немалая группа людей, которые реализуют свои идеи.
Комментарий к новости:«Сбер» подключился к программе «Единой России» «СВОй бизнес»
Александр
28.07.25 14:14
Это не те деньги ради которых стоит жить и работать у черта на куличках. Про условия бытовые молчат
Комментарий к новости:Где в России вахтовикам заплатят самые высокие зарплаты? А также насколько конкурентны зарплаты в СЗФО? Аналитика hh.ru
-Правовая консультация (18+)70 федеральных и 425 региональных сервисов «жизненные ситуации» будут доступны на госуслугах до конца 2025 года
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2829303112345678910111213141516171819202122232425262728293031
-Скоро в эфире00:45«Обзор мировых новостей». Информационная программа (12+)01:15Концерт «Бархатный шансон» '2021 (16+)02:45«Медленное ТВ-Камин».
-PRO Деньги (16+)ФАС предлагает продлить возможность заключения соглашений о стабилизации цен-PRO Валюту (16+)Курс доллара вырос на 39 копеек, евро укрепился почти на 22 копейки-PRO Энергетику (18+)Эксперты подтвердили высокий уровень охраны труда на Кольской АЭС-PRO ЖКХ (18+)«Решение» есть, а дела нет, или Более 300 жильцов многоквартирного дома страдают от бездействия управляющей компании-PRO Нефть и газ (18+)Реализацию проекта Северного широтного хода возобновят только после стабилизации ситуации на рынке углеводородов-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в августе
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»