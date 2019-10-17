Торжественный митинг в честь 75-летия Петсамо-Киркенесской операции состоялся в Мурманске

Более 13 тысяч советских солдат осенью 1944 года отдали жизни за освобождение Кольского Заполярья в ходе Петсамо-Киркенесской операции. «10-й сталинский удар» - один из самых стратегически продуманных, результативных и переломных моментов Великой Отечественной войны. Почтить память всех, кто погиб, кто остался в живых, а после восстанавливал практически уничтоженный вражескими бомбежками Мурманск, собрались северяне у мемориала Защитникам советского Заполярья.

«Я хочу поблагодарить каждого из вас: ветеранов, мурманчан, молодёжь за то, что они в сегодняшний студеный день пришли на это святое место, - говорит Андрей Сысоев, глава муниципального образования город Мурманск, - к главному памятнику Мурманска, который выжил, выполнил свой воинский долг, стал городом-героем, цветёт и становится с каждым годом всё краше».

Благодаря героизму наших воинов и тех, кто в тяжелейших условиях Крайнего Севера работал в тылу, в ходе Петсамо-Киркенесской операции удалось не только выбить врага с нашей территории, но и освободить от немецких войск Северную Норвегию. Всю войну Мурманск нечеловеческими усилиями боролся за нашу Победу.

На митинг памяти пришли ученики школ, студенты, представители власти и ветераны.

«Одна женщина мне сказала, что «мало вас осталось фронтовиков». А я ей ответил: Да, мало нас осталось, но мы ещё посветим своими орденами, попоём и поплачем вместе с вами», - отметил в своём выступлении Лев Журин, председатель Мурманского областного совета ветеранов войны и труда. - Небольшой горстке ветеранов я желаю, чтобы вы были как можно дольше среди нас, чтобы на вас глядела молодёжь и ценила ваш подвиг в годы Великой Отечественной войны».

Войсками 14-й армии Карельского фронта и Краснознамённого Северного флота в ходе Персамо-Киркенесской операции были уничтожены более 30 тысяч солдат Вермахта. Каждый метр освобожденной земли стоил невероятных усилий - под непрекращающимся вражеским огнём, замерзая на холодном камне сопок, под снегом, продуваемые нестерпимым северным ветром, в ледяных водах Баренцева моря на кораблях и подводных лодках наши солдаты и матросы шли вперед.

И нет в нашей стране семьи, кого не коснулась бы самая страшная, жестокая и кровопролитная война в новейшей истории. Кто-то погиб, кому-то довелось остаться в живых. Но подвиг каждого бесценен.

Ещё не все, кто числится пропавшими без вести, с почестями преданы земле. Поисковые отряды из года в год кропотливо отыскивают погибших героев в местах боев. Совсем недавно в Долине Славы прошла очередная церемония захоронения останков советских воинов, которая проводится каждую осень по результатам работ поисковиков. И покуда жива народная память, поиски солдат будут продолжаться, а каждую памятную дату Великой Отечественной войны мы будем собираться вместе, чтобы почтить минутой молчания тех, кому мы обязаны свободой и мирным небом.