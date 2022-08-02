Тот, кто не любит русских, может к чёрту из России отправляться – Андрей Чибис

Элисабет Эллингсен – теперь уже скандально известная сотрудница норвежского консульства, навлекла на себя гнев губернатора нашего региона и МИД России.

Элисабет Эллингсен – теперь уже скандально известная сотрудница норвежского консульства, навлекла на себя гнев губернатора нашего региона и МИД России.

В конце июля сотрудница Норвежского консульства в Мурманске Элисабет Эллингсен устроила скандал в отеле «Азимут». Женщину, якобы, не устроил ни предоставленный ей номер, ни качество его уборки. Недоработки в сервисе встречаются повсеместно и её раздражение можно объяснить и понять. Однако на ресепшене норвежка в пылу гнева бросила фразу, которая может завершить её дипломатическую карьеру.

За несколько дней видео с этим скандалом собрало более полумиллиона просмотров на «YouTube». Зрители, понимающие английскую речь, могут убедиться в том, что сотрудница дипмиссии сдобрила сказанное щедрой порцией нецензурных выражений. Конечно же, её слова не могли остаться без внимания. Например, глава региона Андрей Чибис, отметил, что такое поведение недопустимо:

- Что касается поведения этой мадам, я уже всё сказал. Я считаю, что тот, кто не любит русских, может к чёрту из России отправляться. Это моя позиция. Действительно, было очень неприятно, что дипломат в Мурманске, в Мурманской области так себя ведёт.

Губернатор также подчеркнул, что обижать русских людей у них же в стране нельзя ни при каких условиях.

В настоящий момент Министерство иностранных дел России прорабатывает варианты реакции на этот акт ненависти и ксенофобии со стороны норвежского дипломата. Правоохранительные органы проводят проверку по данному инциденту. По её итогам будет решён вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «О возбуждении ненависти либо вражды, а равно унижении человеческого достоинства».