Тотальная распродажа верней одежды проходит в Мурманске и Ковдоре

Она проводится по 29 октября включительно на «Норвежской выставке».

Тотальная распродажа, скидки до 70% на качественную верхнюю одежду из Скандинавии. Мы поспешили выяснить, в чём секрет низких цен у организаторов «Норвежской выставки» от федеральной компании «Орсо групп».

На выставке представлено более 300 моделей из коллекций оригинальных брендов. Например, «Аляски» с климат-контролем от компании «Бьёрн Ларсен», куртки из кожи буйвола, парки, дублёнки и шубы, а также пуховики.

Дарина Аскерова, менеджер «Норвежской выставки»: «Двенадцать магазинов «Бьёрн Ларсен» сейчас закрылись полностью и ушли из России, а товарный остаток остался. Вывезти его невозможно, хранить на складе достаточно дорого. Поэтому компания «Орсо групп» выкупила товарный остаток и сейчас распродаёт его по всем регионам страны со скидками от 40 до 70%».

Главная задача проекта - обеспечить северян качественной и тёплой одеждой по доступным ценам. Поток благодарных и довольных покупателей - залог успеха и доверия к «Норвежской выставке».

Валентин Мохов, покупатель: «Да, замечательный магазин. Мы уже не в первый раз здесь, уже приобретали здесь куртки».

- Как качество курток?

- Качество очень хорошее.

Дарина Аскерова, менеджер «Норвежской выставки»: «Демисезонный норвежский бомбер от фирмы «Бьёрн Ларсен». Сверху идёт трехслойная мембрана, она хорошо для нашего влажного и ветренного климата. Она не промокает, не продувается, а самое главное, дышит. Внутри у неё наполнитель - пух «Дюпонт Сорона». Его можно стирать. Он не скатывается, не сбивается при стирке. Все куртки идут полностью на климат-контроле. В них будет комфортно как в помещении, так и на улице. Мех съёмный, много карманов».

Чтобы покупки были ещё приятнее, можно получить дополнительную скидку, став участником сообщества «Орсо групп» в соцсети «ВКонтакте». Найти которое проще всего, перейдя по QR-коду, указанному на экране.

«Норвежская выставка» будет работать в Мурманске по 29 октября включительно в торговом центре «Форум» (первый этаж) – с 10.00 до 20.00. А также в Ковдоре по адресу: улица Кошица, 21. Вход со стороны аптеки. Ориентир - воздушные шары.

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