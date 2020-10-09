Тотальный диктант-2020 состоится 17 октября

В этом году его проведут в режиме онлайн - марафона.

Старты диктовок разбиты по времени на 8 и 11 утра, 14 часов и 23.00. Можно написать любую часть диктанта или все четыре и отправить текст на проверку. Результаты станут известны в «Личном кабинете» через несколько дней.

Регистрация на сайте не требуется, но обязательно наличие аккаунта. Также в рамках события студенты МГТУ 10 и 11 октября у памятника Кириллу и Мефодию будут раздавать ручки с уникальным числовым кодом. Он поможет участникам выиграть призы.