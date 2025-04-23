«Тотальный диктант» написали, отличников стало больше!

В этом году в акции «Тотальный диктант» на проверку знаний русского языка приняли участие более одного миллиона трехсот тысяч человек по всему миру. Это абсолютный показатель по количеству участников за все годы проведения акции. В Мурманске любители русского языка тоже установили новый рекорд, только по количеству отличников.

Традиционная просветительская акция «Тотальный диктант» состоялась уже в 11 раз. Участников из Североморска и Мурманска, справившихся на «отлично», наградили в стенах Мурманского арктического университета. И в этом году их рекордное число.

Анжелика Болозович, координатор акции «Тотальный диктант» в Мурманске и Североморске: «Если последние три года у нас стабильно было десять отличников, то в этом году у нас их целых двадцать! Это действительно очень хорошо, мы этому рады».

Однако, в этом году результаты диктанта показали, что на 5% меньше стало тех, кто справился на отметку «хорошо» и «удовлетворительно». Северяне совершали самые разнообразные ошибки, причём некоторые из них особенно расстроили координаторов акции.

Мая Марьева, доцент кафедры филологии, межкультурной коммуникации и журналистики МАУ: «Это и написание слова «Арктика» … Неожиданны для наших мест ошибки, но тем не менее они встретились».

Свои знания проверили работники самых разных профессий, школьники и студенты, в том числе и из Индии. Также многие приходили на диктант семьями и даже классами. Татьяна Филиппова, одна из учителей кольской школы, каждый год участвует в акции и приводит своих учеников.

Татьяна Филиппова, отличница «Тотального диктанта»: «Они знают, что я буду сдавать вместе с ними … Я им говорю, что они всё равно молодцы и победители».

Те, кто давно участвует в акции, считают диктант настоящим праздником русского языка. Люди следят за новостями и с нетерпением ждут объявления темы этого года. И как выяснилось, писать «Тотальный диктант» - традиция и для многих учёных. Среди таких и Ольга Зимина, кандидат физико-математических наук, а также руководитель группы биологических исследований в арктической экспедиции на ледостойкой самодвижущейся платформе «Северный полюс-41».

Ольга Зимина, отличница «Тотального диктанта»: «В Арктике мы тоже пишем статьи … Мне кажется, что это очень полезное мероприятие».

К слову, в этом году «Тотальный диктант» в Мурманской области впервые писали не только по русскому языку, но и на саамском в селе Ловозеро. Однако пока получилось собрать не так много участников. Но как знать, начало уже положено и, быть может, в следующем году протестировать свои знания в этом захочет больше людей.