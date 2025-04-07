Северян приглашают принять участие в весенней акции по сбору батареекПарламентарии Северо-Запада России поддержали предложения Мурманской областной Думы по вопросу утилизации автомобильных шин
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)07.04.25 19:30

«Тотальный диктант» позволяет каждому проверить свой уровень грамотности

В этом году участникам ежегодной акции «Тотальный диктант» предстояло написать текст про Арктику. Его специально для акции создала писательница Марина Москвина, а читали текст деятели культуры нашего региона.

Одним из таких стал помощник главного режиссёра Драматического театра Северного флота Алексей Башкиров. Его задача не проще чем у участников акции, ведь ему надо максимально чётко и грамотно воспроизвести материал.

Алексей Башкиров, диктующий «Тотального диктанта»: «Скажу честно, я вспоминаю уроки русского языка и то, как нам читали диктанты. Исходя из этого, буду читать и нашим слушателям. Да, конечно, пересыхает горло, нужна водичка. Но в принципе, это не проблема. Мы же как-то полтора часа спектакли играем на сцене, иногда не уходя с неё».

Готовились к диктанту не только диктующие, но и те, кому предстояло его писать на слух. Вспоминали правила русского языка: грамматику и пунктуацию. Даже, если участвуешь не в первый раз, всё равно присутствует волнение, как будто в школе на итоговом испытании.

Даниил Андреев, участник «Тотального диктанта»: «По русскому языку у меня была четвёртка. Думаю, что напишу».

Юлия Колмогорова, участник «Тотального диктанта»: «Я участвую в акции каждый раз с самого начала. Считаю, что это отличная возможность проверить себя, пообщаться с другими людьми, узнать свой уровень грамотности. Самое сложное для меня - это проверка в конце диктанта. Главное, не ошибиться, просмотреть все запятые. Сколько раз пишу, всегда есть ошибки именно по невнимательности. Могу забыть запятую, дефис или тире».

Некоторые участники приходили целыми семьями. Правда, приходилось разделяться, ведь у детей и взрослых были разные аудитории. Например, Роман уже в пятый раз привёл сестру и родителей на диктант.

Роман Згазинский, участник «Тотального диктанта»: «В предыдущих у меня были достаточно хорошие успехи. Ошибок было немного, но достаточно. Сейчас будет поменьше, потому что на класс больше, год прошёл. Мне очень интересно. Я считаю, что грамотным быть модно».

Пожалуй, самая сложная задача была у иностранных участников. Для них русский – неродной язык, но так как им предстоит жить и работать здесь, то надо поднапрячься. Например, студент-медик из Индии Джафар решил выйти из зоны комфорта.

Джафарсадик Патил, участник «Тотального диктанта»: «Это уже второй раз. Да, самый трудный диктант, но очень интересно для меня. Мне интересно и мне нужно учить русский язык».

Всего у нас в области разных форматах «Тотального диктанта» в этом году приняли участие 395 человек. Из них были даже 13 человек, кто писал его на саамском языке в Ловозере. Общие итоги будут известны после 20 апреля на официальном сайте акции.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Арктика: зона сотрудничества и конфронтации
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВМурманская областная Дума: ФИНАЛЬНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СЕЗОНА
-

Последние комментарии

Штельмах Галина Александровна
28.03.25 11:14
Добрый день! Подскажите когда заработает сайт личный кабинет военнослужащего??? Я мама солдата участника СВО, по его просьбе я в течении полутора месяцев не могу зайти в личный кабинет военнослужаще
Комментарий к новости:Минобороны России запустило новую версию сервиса «Личный кабинет военнослужащего» на официальном интернет-портале
Наталья
19.03.25 15:43
Посмотрела с удовольствием.
Комментарий к новости:Юлия Хараничева и Анастасия Полошовец: о, как идут вам, девушки, погоны!
Д.О. Вернер
13.03.25 12:33
Губернатор должен быть из местных! Ранее наши ПТУ, техникумы и ВУЗы готовили специалистов для области, у нас была местная промышленность, сельское хозяйство и целое ВРПО (с водоизмещением флота больш
Комментарий к новости:Губернатор Андрей Чибис и первый вице-премьер России Денис Мантуров обсудили дальнейшее развитие МАУ
-Правовая консультация (18+)С начала года Отделение СФР по Мурманской области выплатило единое пособие более 600 беременным женщинам
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
311234567891011121314151617181920212223242526272829301234
-Скоро в эфире21:30Новости. Информационная программа (12+)22:00«СССР». Художественный сериал, 9 серия (16+)22:55«Кадет». Художественный фильм (16+)
-PRO Деньги (16+)Зумеры ошибаются: личные встречи и звонки эффективнее мессенджеров-PRO Валюту (16+)Курс доллара подскочил на 1,91 рубля, евро прибавляет почти 1,79 рубля-PRO Энергетику (18+)Эксперты Шанхайского офиса ВАО АЭС подтвердили готовность Кольской АЭС к партнёрской проверке-PRO ЖКХ (18+)Жильцы дома №65 по проспекту Героев-североморцев на встрече выразили недовольство работой управляющей организации-PRO Нефть и газ (18+)Реализацию проекта Северного широтного хода возобновят только после стабилизации ситуации на рынке углеводородов-PRO Законы (18+)Важную инициативу депутатов Мурманской областной Думы поддержали на заседании постоянного комитета ПАСЗР по экономической политике и бюджетным вопросам
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»