«Тотальный диктант» позволяет каждому проверить свой уровень грамотности

В этом году участникам ежегодной акции «Тотальный диктант» предстояло написать текст про Арктику. Его специально для акции создала писательница Марина Москвина, а читали текст деятели культуры нашего региона.

Одним из таких стал помощник главного режиссёра Драматического театра Северного флота Алексей Башкиров. Его задача не проще чем у участников акции, ведь ему надо максимально чётко и грамотно воспроизвести материал.

Алексей Башкиров, диктующий «Тотального диктанта»: «Скажу честно, я вспоминаю уроки русского языка и то, как нам читали диктанты. Исходя из этого, буду читать и нашим слушателям. Да, конечно, пересыхает горло, нужна водичка. Но в принципе, это не проблема. Мы же как-то полтора часа спектакли играем на сцене, иногда не уходя с неё».

Готовились к диктанту не только диктующие, но и те, кому предстояло его писать на слух. Вспоминали правила русского языка: грамматику и пунктуацию. Даже, если участвуешь не в первый раз, всё равно присутствует волнение, как будто в школе на итоговом испытании.

Даниил Андреев, участник «Тотального диктанта»: «По русскому языку у меня была четвёртка. Думаю, что напишу».

Юлия Колмогорова, участник «Тотального диктанта»: «Я участвую в акции каждый раз с самого начала. Считаю, что это отличная возможность проверить себя, пообщаться с другими людьми, узнать свой уровень грамотности. Самое сложное для меня - это проверка в конце диктанта. Главное, не ошибиться, просмотреть все запятые. Сколько раз пишу, всегда есть ошибки именно по невнимательности. Могу забыть запятую, дефис или тире».

Некоторые участники приходили целыми семьями. Правда, приходилось разделяться, ведь у детей и взрослых были разные аудитории. Например, Роман уже в пятый раз привёл сестру и родителей на диктант.

Роман Згазинский, участник «Тотального диктанта»: «В предыдущих у меня были достаточно хорошие успехи. Ошибок было немного, но достаточно. Сейчас будет поменьше, потому что на класс больше, год прошёл. Мне очень интересно. Я считаю, что грамотным быть модно».

Пожалуй, самая сложная задача была у иностранных участников. Для них русский – неродной язык, но так как им предстоит жить и работать здесь, то надо поднапрячься. Например, студент-медик из Индии Джафар решил выйти из зоны комфорта.

Джафарсадик Патил, участник «Тотального диктанта»: «Это уже второй раз. Да, самый трудный диктант, но очень интересно для меня. Мне интересно и мне нужно учить русский язык».

Всего у нас в области разных форматах «Тотального диктанта» в этом году приняли участие 395 человек. Из них были даже 13 человек, кто писал его на саамском языке в Ловозере. Общие итоги будут известны после 20 апреля на официальном сайте акции.