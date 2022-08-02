«Тотус» – гипермаркет для всей семьи, где каждый найдёт товар по душе!

В преддверии первого сентября перед каждым родителем встаёт вопрос: «Как подготовить своё чадо к школе и не разориться?». Решить эту проблему помогут в гипермаркете «Totuus», где поступление новой коллекции школьной формы по приятной цене.

В преддверии первого сентября перед каждым родителем встаёт вопрос: «Как подготовить своё чадо к школе и не разориться?». Решить эту проблему помогут в гипермаркете «Totuus», где поступление новой коллекции школьной формы по приятной цене.

До 31 августа в гипермаркете «Тотус» действует специальное предложение на школьную форму, детские костюмы, обувь, рюкзаки, куртки и многое другое! Представлены самые разные фасоны, всё по доступным ценам. А ещё здесь имеется множество вариантов сменной обуви: от сандалий для самых маленьких северян, до строгих туфель для ребят постарше! Также родители могут поучаствовать в акции – при покупке школьной формы на сумму от 3 тысяч рублей в подарок можно получить набор школьных принадлежностей - тетради, ручки и карандаши, без которых не обойтись на уроках! Ассортимент одежды обновляется регулярно, свежие поступления каждую неделю. А тем, кто просто хочет обновить свой гардероб, гипермаркет «Тотус» готов предложить широчайший выбор одежды всех размеров! Есть летние платья, сорочки, деловые рубашки, костюмы, куртки, толстовки, кофты, свитера и джоггеры! Словом, вы можете составить себе практически любой образ.

Также в наличии широкий выбор нижнего белья. Если вы только собираетесь в отпуск, то здесь представлено множество модных сумок, чемоданов и рюкзаков на любой вкус. Любители активного отдыха могут приобрести себе панаму, штаны или куртку защитной расцветки. Также гипермаркет располагает целым отделом игрушек, покупке которых наверняка обрадуется ваш ребёнок! А если вам вдруг понадобится обновить интерьер, вы можете заказать здесь тюль или новые шторы, которые зададут стиль всему помещению. Вдобавок, можно освежить кухню или ванную новыми полотенцами, а спальню – постельным бельём!

Совсем скоро в гипермаркете «Тотус» откроется хозяйственный отдел с товарами для дома, где можно будет приобрести и тарелки, и кастрюли, и даже казаны! «Тотус» – гипермаркет для всей семьи, где каждый найдёт товар по душе! Магазин расположен по адресу: г.Мурманск, проспект Ленина, 28/11 (рядом с ТРК «Мурманск Молл»).

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