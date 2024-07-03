Товарищеский матч на новой площадке для пляжного волейбола провели активные студенты и школьники Мурманска

Совсем недавно на территории спортивного комплекса «Авангард» открыли две новые площадки для пляжного волейбола. В конце июня здесь даже состоялись первые в Мурманске соревнования.

Площадки соответствуют всем требованиям спортивной федерации, подложка под песком выполнена так, чтобы не задерживалась влага, поэтому играть можно в любую погоду. Само покрытие тоже необычное - 700 тонн кварцевого песка привезли из Ульяновска. Помимо эстетической привлекательности он имеет и практические качества: не замерзает зимой и имеет большой срок службы.

Светлана Истомина, президент Федерации по волейболу города Мурманска: «Это достаточно сложное спортивное сооружение. Это не просто песочница со столбами! Это определенное покрытие, это идеальный песок. И наконец, пляжный волейбол, который получил распространение в наем крае, может быть реализован вот здесь».

Площадки обрадовали не только профессиональных спортсменов, которые давно ждали и просили о таком новшестве, активные мурманчане тоже сразу полюбили это место: приходят и поиграть, и позагорать.

Сергей Тян, директор городского спортивного центра «Авангард»: «Пользуется спросом, теперь постоянно играют. Это сейчас чуть-чуть разъехались наши учащиеся, а так постоянно играют. Приходят, у нас сетки стоят здесь, даже не то что днём, они и ночью прибегают играть, потому что доступ свободный, поэтому люди играют».

Товарищеский матч по пляжному волейболу на новой площадке провели и активные студенты и школьники. Участники непрофессионалы, поэтому команды играли нестандартно 4 на 4. Большинство из ребят спортсмены, занимаются пауэрлифтингом, тяжёлой атлетикой, дзюдо. Капитан команды-победительницы в возрасте 15 лет спасла утопающего ребёнка. За это в Москве девушку наградили медалью, а в Мурманске её лично поздравил и поблагодарил за смелость губернатор.

Александра Андреева, участница товарищеского матча: «Супер, отлично, просто отлично максимально. Давно не видела таких полей, весьма качественные и просто суперлокация, я довольна».

В это же раз Александре и её команде награду вручал глава администрации города, который заглянул на игру, чтобы проверить как организовано новое пространство.