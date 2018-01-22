Товары из Индии радуют и удивляют мурманчан

И снова в Мурманск пожаловали индийские купцы. Каждый день с 11 до 19 часов до 28 января в выставочном комплексе «МурманЭкспо» будет вестись бойкая торговля. Впрочем, можно прийти и просто так - полюбоваться на диковинки из Индии, так как это не просто ярмарка, а выставка.

На ней собраны товары из 35 индийских штатов: платки из Кашмира, индийский мёд и шифоновые шарфы. Но главная гордость выставки - чай из Ассама – всего более 700 марок – на любой вкус и кошелёк.

- Высокогорный крупнолистовой чай, мёд, ювелирные изделия, шерстяные шарфы, - перечисляет наименования продукции Бали Мапнприт Сингх, организатор выставки-ярмарки. - Как раз сейчас зима, очень хороший спрос на изделия из шерсти высокогорных коз.

Учитывая ажиотажный спрос на украшения, предприниматели в этот раз привезли больше ювелирных украшений. Обещают, что «сапфиров и жемчугов» хватит всем модницам Мурманска. Впрочем, как и индийской хны, и натуральной косметики.

Ковры и мебель ручной работы индийских ткачей и краснодеревщиков - это действительно произведения искусства, на которые стоит посмотреть. И эти изделия - находка для тех, кто хочет привнести в свой дом индийский колорит.

На правах рекламы.