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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)03.03.22 19:30

Товары первой необходимости принёс в пункт сбора глава региона Андрей Чибис

Тёплая одежда для детей и взрослых, продукты питания, игрушки, памперсы, книги и техника. Это лишь малая часть того, что приносят волонтёры в пункты сбора гуманитарной помощи беженцам Донбасса и Луганска.

Светлана Чередниченко, заместитель руководителя региональной общественной приёмной партии «Единая Россия»: «С первого дня открытия пунктов очень много людей приходит ежедневно и приносят помощь. Примерно от 10 - минимум и до 15-20 человек в день, общественные организации, ветеранские и молодёжные организации, учувствуют все - от мала до велика. Приходили семьи с детьми, приезжают из муниципалитетов. Люди действительно очень отзывчивые и активно участвуют в сборе помощи».

Организаторы пункта предупреждают, что принесённые вещи должны быть новыми, в цельной упаковке, в идеале — с этикетками, а продукты питания — с длительным сроком хранения и с действительным сроком годности.  Такие жёсткие требования введены Роспотребнадзором. Больше всего в помощи нуждаются самые незащищенные слои населения – дети, женщины и пожилые люди.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Сегодня особая потребность в детских вещах, детском питании, подгузниках и детских книжках. Я сосредоточился на этом и хочу со своей стороны поблагодарить северян, неравнодушных людей, которые постоянно приносят необходимые вещи в пункты приёма, а их уже 36 по области, чтобы беженцы из Донецка и Луганска переждали это непростое время в комфортных условиях».

Для удобства поиска ближайшего пункта сбора гуманитарной помощи специалисты Центра управления регионом Мурманской области нанесли их на интерактивную карту портала «Наш Север». Сервис поможет найти ближайшую от вас точку приёма.

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