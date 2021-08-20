«Тойота» попутала - бывший заместитель начальника отдела полиции №2 Мурманска подозревают в мошенничестве

По версии следствия, сотрудник правоохранительных органов пытался завладеть изъятым автомобилем.

Внимание теперь уже бывшего полицейского привлёк пикап «Тойота Хайлюкс». Транспортное средство находилось на стоянке отделения. Сотрудник органов вступил в преступный сговор со знакомым для того, чтобы присвоить изъятый автомобиль. Подозреваемый сфальсифицировал документы, по которым внедорожник оставался бесхозным. После этого соучастник сотрудника полиции обратился в суд с заявлением об обращении «Тойоты» в свою собственность.

Довести преступный умысел до конца мужчинам не удалось, мошенничество было выявлено сотрудниками собственной безопасности. Расследование уголовного дела продолжается, сообщил Александра Соколова следователь по особо важным делам СО по городу Мурманск СУ СК России по Мурманской области.