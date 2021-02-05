Традиции и быт коренных жителей Кольского полуострова через призму культуры безопасности жизнедеятельности

Представители Галереи безопасности Мурманской области подготовили к Дню саамов небольшую видеоэкскурсию, во время которой специалист учреждения рассказывает о традициях и быте коренных жителей Кольского севера через призму культуры безопасности жизнедеятельности.

Ролик посвящён правилам пожарной безопасности, которые в своих жилищах соблюдали саамы. Народ севера, чтобы эффективно бороться с возгораниями, строил специальные пожарные сараи. Отряды, занимавшиеся ликвидацией ЧП, состояли из добровольцев, а ручной насос, с помощью которого качали воду, они перевозили в санях на оленьей упряжке.

В музее даже есть диорама, на которой воспроизведён пожар в одном из саамских поселений…

Посмотреть полную версию видеоэкскурсии можно в официальных сообществах галереи безопасности Мурманской области в «Инстаграм», «ВКонтакте» и «Телеграм».