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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)11.03.24 19:30

Традиционная акция «Цветы для автоледи» состоялась в Международный женский день в Мурманске

Уже который год подряд сотрудники ГИБДД и коллектив «Авторадио» радуют женщин–автолюбителей 8 Марта, останавливая их на дороге и вручая цветы, а также подарки от организаторов акции и партнёров.

Оксана Кузьмина, продюсер «Авторадио»: «Девушки, очень рады такой встрече с сотрудниками ГИБДД, потому что обычно они нервничают, когда их останавливают, начинают переживать. А здесь такие приятности. Сотрудник в форме и не с жезлом к ним подходит, а с букетом цветов. Кроме того, если мы видим и слышим, что в салоне авто играет «Авторадио», то девушки дополнительно получают ещё билет на концерт».

Поэтому для многих автоледи, которые 8-го числа проезжали мимо площади Пять Углов, день точно наполнился яркими и сочными красками, благодаря такой весенней акции.

- Очень приятно, сразу поднялось настроение. Оно и так было хорошее, потому что и муж нас уже цветами порадовал. И подарками нас порадовали. И погода у нас несмотря на то, что север, уже у нас очень хорошая. Весенняя. Поэтому очень приятно.

- Очень неожиданно и приятно! Просто замечательно. Спасибо!

- Мне очень всё понравилось. Я знала об этой акции, но не знала, что меня остановят.

- На концерт с кем планируете пойти?

- Я планирую маме подарить билеты, чтобы она сходила со своей сестрой.

А ещё, на дорогах Мурманска немало женщин-водителей общественного транспорта.

- Я всегда видела это по телевизору, эту акцию. Думаю, когда же я поеду на Пять Углов. Сегодня так получилось, что я ездила на процедуры, решила заехать за тортиком, чтобы семью поздравить. И такое счастье! Боже мой, так приятно на самом деле. Очень! Спасибо!

- Очень красивые цветы, пакет с подарками. День удался!

- Неожиданно, очень приятно. Поднимает настроение. Довершает, так скажем, приятные эмоции от этого дня.

Партнёрами акции выступили Автохолдинг «РРТ» Мурманск, интернет- магазин «1001 запчасть», «СушиГурмэ», магазины аккумуляторов «Тандем СК», сеть цветочных салонов «РоЯл Флауэрс», а также магазин «Инструмент» на ул. Свердлова, 9.

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