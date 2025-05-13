Традиционная студенческая конференция «Север и здоровье» прошла в Мурманском медицинском колледже

О нём до сих пор говорят, как о человеке, без которого не было бы Мурманского медицинского колледжа. Константин Федорович Лях вдохновлял и словом, и примером. В память о нём в стенах родного для него места прошла традиционная студенческая медицинская конференция «Север и здоровье».

Мурманский медицинский колледж не был бы таким, каким его знают сегодня, без Константина Федоровича Ляха. Он начал обучать студентов с первых дней работы заведения и стал для многих главным наставником. В 1992 году Лях впервые организовал в стенах учебного заведения конференцию «Север и здоровье». После его ухода из жизни студенты продолжают это начинание в память о педагоге.

Подхватила традицию дочь Константина Федоровича Юлия Плотникова.

Юлия Плотникова, соорганизатор студенческой конференции «Север и здоровье», посвященной памяти преподавателя Мурманского медицинского колледжа Константина Ляха: «Мы таким образом чтим его память … Он им давал путевку в жизнь».

Тема конференции «Север и здоровье» говорит сама за себя. Студенты представили доклады о том, как организм адаптируется к жизни в высоких широтах, включая полярные день и ночь, а также об особенностях работы внутренних процессов человека в климатических условиях за Полярным кругом.

Один из самых интересных докладов на конференции был посвящён актуальной для многих теме — влиянию магнитных бурь на организм человека. Его автором стал 50-летний студент, спасатель по профессии. Несмотря на свой возраст Александр Мандрусов активно участвует в учёбе и студенческой жизни.

Александр Мандрусов, студент Мурманского медицинского колледжа: «Мне безумно интересно учиться с молодёжью … Сейчас наладились дружеские отношения, мы коллеги».

Преподаватели колледжа бережно хранят память о Константине Федоровиче. Для каждого он был и товарищем, и коллегой, и наставником. Тема, которую он когда-то предложил для ежегодной студенческой конференции, до сих пор остаётся ключевой для медиков, работающих на севере страны.

Людмила Черношеина, преподаватель анатомии и физиологии человека в Мурманском медицинском колледже: «Обязательно нужно проводить».

Что касается автора конференции, то Константин Лях – пример для многих студентов, он получил не только медицинское, но и высшее юридическое образование, занимался преподаванием классического массажа. Константин Фёдорович был наставником и для людей с ограниченными возможностями здоровья.