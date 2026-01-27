Традиционная встреча творческих друзей состоялась в ЗАТО Александровск

Три гала-концерта творческих коллективов провели на сценах Гаджиево, Снежногорска и Полярного. Для обновленного Центра культурного развития города морской славы праздник стал первым, проведенным после масштабного ремонта здания.

Пока зрители занимают места в зале, за кулисами привычная творческая суета: последние приготовления, чтобы танец получился максимально слаженным. «Божьи коровки» - гаджиевский танцевальный коллектив – хоть и несколько волнуется, знает, их встретят с восторгом и овациями.

Артисты хореографического коллектива «Божья коровка», г. Гаджиево: «На родной сцене всегда будет проще, хотя в прошлом году был опыт выступления и в Снежногорске. Танцевать нам везде хорошо! Здесь просто публика, которая хорошо нас знает».

Танцоры рады вернуться в родные стены, так как из-за ремонта репетиции вынуждены были почти год проводить в другом помещении.

Долгожданный концерт и «Божьи коровки» первыми выходят к зрителю, открывая своим выступлением программу гала-концерта в рамках 27-го фестиваля «Встреча друзей» в ЗАТО Александровск.

Ильяс Мазитов, глава ЗАТО Александровск: «В этом году у нас знаковое событие! Это первый концерт в отремонтированным ДОФе, где помещения полностью отремонтированы. Это настоящий подарок гостям, зрителям и артистам, которые впервые будут выступать на обновленной сцене».

Ремонт здания центра, больше известного александровцам как Дом офицеров, выполнили в рамках программы реновации ЗАТО: на это было выделено больше 370 млн рублей. Работы завершили накануне Нового года.

Сергей Дубовой, председатель Мурманской областной Думы: «Видел, как они работали, работа была большая, круглосуточная. Но в те сроки, которые были определены, они уложились».

Домой – в обновленные светлые аудитории, репетиционные залы и знакомые пространства теперь вернутся около восьмисот участников творческих коллективов – взрослые и дети, а также гаджиевские добровольцы.

Ирина Кириллова, директор Центра культурного развития «Прометей», г. Гаджиево: «Планируем, что сюда вернуться наши замечательные женщины-помощницы, которые своими усилиями помогают участникам СВО - на регулярной основе плетут сети. Сейчас здесь для них созданы все условия, они смогут разнообразить свою творческую жизнь»

Стартовой площадкой для традиционной «Встречи друзей» стал Гаджиево, эстафетную палочку праздничных событий перехватил Снежногорск, а финальный гала-концерт состоялся в городе воинской славы Полярном.

В торжественной обстановке артистов и педагогов отметили благодарственными письмами, а каждому из руководителей учреждения культуры традиционно вручили кубок фестиваля.