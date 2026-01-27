Новый год принёс рекорды «БигВуду» и аэропорту Хибины«Яндекс Такси» возмещает северянам стоимость поездки из зоны аварийных отключений по 28 января включительно
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)27.01.26 19:30

Традиционная встреча творческих друзей состоялась в ЗАТО Александровск

Три гала-концерта творческих коллективов провели на сценах Гаджиево, Снежногорска и Полярного. Для обновленного Центра культурного развития города морской славы праздник стал первым, проведенным после масштабного ремонта здания.

Пока зрители занимают места в зале, за кулисами привычная творческая суета: последние приготовления, чтобы танец получился максимально слаженным. «Божьи коровки» - гаджиевский танцевальный коллектив – хоть и несколько волнуется, знает, их встретят с восторгом и овациями.

Артисты хореографического коллектива «Божья коровка», г. Гаджиево: «На родной сцене всегда будет проще, хотя в прошлом году был опыт выступления и в Снежногорске. Танцевать нам везде хорошо! Здесь просто публика, которая хорошо нас знает».

Танцоры рады вернуться в родные стены, так как из-за ремонта репетиции вынуждены были почти год проводить в другом помещении.

Долгожданный концерт и «Божьи коровки» первыми выходят к зрителю, открывая своим выступлением программу гала-концерта в рамках 27-го фестиваля «Встреча друзей» в ЗАТО Александровск.

Ильяс Мазитов, глава ЗАТО Александровск: «В этом году у нас знаковое событие! Это первый концерт в отремонтированным ДОФе, где помещения полностью отремонтированы. Это настоящий подарок гостям, зрителям и артистам, которые впервые будут выступать на обновленной сцене».

Ремонт здания центра, больше известного александровцам как Дом офицеров, выполнили в рамках программы реновации ЗАТО: на это было выделено больше 370 млн рублей. Работы завершили накануне Нового года.

Сергей Дубовой, председатель Мурманской областной Думы: «Видел, как они работали, работа была большая, круглосуточная. Но в те сроки, которые были определены, они уложились».

Домой – в обновленные светлые аудитории, репетиционные залы и знакомые пространства теперь вернутся около восьмисот участников творческих коллективов – взрослые и дети, а также гаджиевские добровольцы.

Ирина Кириллова, директор Центра культурного развития «Прометей», г. Гаджиево: «Планируем, что сюда вернуться наши замечательные женщины-помощницы, которые своими усилиями помогают участникам СВО - на регулярной основе плетут сети. Сейчас здесь для них созданы все условия, они смогут разнообразить свою творческую жизнь»

Стартовой площадкой для традиционной «Встречи друзей» стал Гаджиево, эстафетную палочку праздничных событий перехватил Снежногорск, а финальный гала-концерт состоялся в городе воинской славы Полярном.

В торжественной обстановке артистов и педагогов отметили благодарственными письмами, а каждому из руководителей учреждения культуры традиционно вручили кубок фестиваля.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)«Братских народов союз вековой»*, или Амбициозный проект определяет будущее коренного малочисленного населения Арктической зоны
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕМурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведения
-

Последние комментарии

Д.О. Вернер
27.01.26 12:39
У нас в руководстве ИНЖЕНЕРЫ есть? Или только лирики? На фоне надувного кита действующие вышки ЛЭП образца 1966 года как-то страшновато...
Комментарий к новости:Минэнерго России держит на контроле ситуацию с восстановлением электроснабжения в Мурманской области
Мира
26.01.26 04:17
Переведите детей на дистанционное пока нет света! Авария за аварией, такими темпами без света мы рискуем отпуская детей в школу!
Комментарий к новости:Вынужденные изменения в работе дошкольных и школьных учреждений Мурманска и транспортного обслуживания горожан на 26 января
Маргарита
17.01.26 12:39
17 января 2026г. в доме 12 по ул. Пушкинской нет отопления во всей квартире, доме. Позвонила на гор.линию ЖКХ, о каких либо авариях на теплотрассе не в курсе. Меня уже прет от такого безобразия, ну до
Комментарий к новости:Телефон «горячей линии» по горячей теме
-Правовая консультация (18+)Юрист «SuperJob» рассказал, как работаем и отдыхаем в феврале 2026-го
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
293031123456789101112131415161718192021222324252627282930311
-Скоро в эфире04:00«Люди РФ». Познавательная программа (16+)04:30Новости. Информационная программа (12+)05:00«Международные новости». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)28 января в Мурманской области стартует новый сезон онлайн-уроков по финансовой грамотности-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос почти на 65 копеек, доллар прибавил 54 копейки-PRO Энергетику (18+)Да будет свет! Линию электроснабжения на временных опорах смонтировали-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 27 января-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Для МСП из приоритетных отраслей продлены пониженные страховые взносы
-

Наш регион-51

© 2009 - 2026
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»