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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)17.02.25 19:30

Традиционная встреча участников Общественной организации «Дети - Ангелы Мурмана» состоялась в парке «Северное Сияние»

Встречи, где люди могут общаться и заряжаться положительными эмоциями - очень важны. Особенное значение это имеет для родителей, воспитывающих ребят с ограниченными возможностями здоровья.

Вместе с родителями их встречала весёлая музыка и герои из мультфильмов.  Гости сразу погружались в тёплую атмосферу.

Речь о семейном празднике для ребят из общественной организации «Дети – Ангелы Мурмана», который состоялся в парке «Северное Сияние».

Оксана Кошевич, руководитель Общественной организации детей с инвалидностью и их родителей «Дети -Ангелы Мурмана»: «Это мероприятие стало традиционным, оно организуется в рамках проекта «Семейный Фарватер», который поддержал Фонд президентских грантов… Такие общие мероприятия объединяют наши семьи. Семьям с похожими ситуациями важно общаться, делиться опытом, радоваться, заряжаться душевно и эмоционально».

Виктория Олексив, волонтёр-организатор: «Приехали из Североморска. Здесь люди, взрослые и дети с инвалидностью из Североморска и Мурманска - целый автобус приехал».

- А какие впечатления у детей?

- Дети в полном восторге. Каждый раз нас всё больше и больше, уже даже не надо клич кричать громко. Мы только сказали и люди сразу же собираются.

Для детей и их родителей организовали разнообразные активности: катание на снегоходах и оленьих упряжках, прогулки по парку с хаски и оленями, где можно было познакомиться с животными.

Александра Цвиликова, участница праздника: «Мы не в первый раз, уже во второй или третий... Всегда нравится, всегда по-доброму и радушно нас встречают… Катаемся на ватрушках, на оленях. Для детей это хороший способ развития».

Мария Николаева, участница праздника: «Великолепные впечатления, как всегда праздник на высшем уровне! Особенность праздника в том, что помогают не особенным детям, а особенные дети проявляют доброту, отзывчивость, общаются с животными».

Дети с удовольствием делились своими впечатлениями. Больше всего им понравилось общаться с животными. Для них ребята заботливо принесли с собой угощения.

Зарина Рашитова, участница праздника: «Каждый раз проходит встреча очень интересно, детям очень нравятся и собачки, и олени, особенно покормить оленей».

Юлиана Солозобова, участница праздника: «Я прокатилась на оленьей упряжке, всё понравилось. Это так классно! Олени похожи на лошадей, но мне кажется, что они более выносливые и могут катать людей как в древние времена - из одного места в другое. Мне очень нравятся олени, они крутые!».

Одним из главных событий праздника стала церемония вручения подарка от детей лисёнку Марфе. Ребята несколько дней назад сами сделали его своими руками в одной из столярных мастерских Мурманска.

Марфочка – необычный лисёнок, его спасли после аварии на дороге волонтёры.

И для вольера, в котором она теперь живёт, ребята сами мастерили настоящий игровой комплекс.

Так малыши смогли прочувствовать свою важность и необходимость помогать другим. Комплекс был успешно установлен в домик Марфы, а она смогла сразу изучить новую обстановку.

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