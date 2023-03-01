Традиционная ярмарка «Весенний каприз» вновь работает в Мурманске!

Сотни разнообразных товаров представлены здесь. В преддверие женского праздника это особый повод заглянуть на ярмарку и найти лучший подарок.

«Весенний каприз» вновь дарит море эмоций от покупок. С приходом весны, хочется ярких цветов, а их можно приобрести на ярмарке. Сказать без слов о чувствах любимой женщине можно через драгоценности. Здесь представлены ювелирные украшения из натуральных камней, металлов, сусального золота и серебра, а также муранского стекла.

Марина Павловская, участница ярмарки «Весенний каприз»: «Популярностью пользуются всегда натуральные и драгоценные камни, такие как сапфиры, изумруды, рубины. Это всегда было в моде, всегда ценно. Более современные варианты – это лабрадор - лунный камень. Тенденции более крупные, фасонные, по дизайну более интересные. И сейчас это тоже очень актуально».

Путь к сердцу женщины можно проложить и через желудок. Например, сладкий натуральный мёд – подарок и забота о здоровье. Здесь он представлен в разнообразных сочетаниях. А для любителей острых ощущений есть яркие вкусы Абхазии. Разнообразные специи и аджика, кавказские соусы предадут любому блюду неповторимый вкус и наполнят организм витаминам. Также здесь представлены натуральные чаи, сыры из коровьего молока, сочная чурчхела. Все выращено под абхазским солнцем и создано руками фермеров.

Левон Муселимян, участник ярмарки «Весенний каприз»: «Например, ореховая – это наша первая специя, содержит 60% грецкого ореха. Добавляют во все блюда, она универсально подходит ко всем блюдам. Когда с нашими специями будете готовить, надо окна и двери закрывать, чтобы соседи на аромат не прибежали».

Также на ярмарке можно приобрести натуральную косметику, модную одежду и аксессуары, полезные предметы для дома. Ярмарка «Весенний каприз» открыта до 5 марта включительно, она работает на Кольском проспекте, 51.

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