Традиционная «Зарница» прошла в ЗАТО Александровск

Больше ста юнармейцев, 9 команд из Мурманской и Вологодской областей, Дудинки и Санкт-Петербурга соревновались за переходящий Кубок военно-патриотической игры.

Три дня юные патриоты в полевых условиях проходили нелегкие испытания на скорость, силу и выносливость.

- Товарищ капитан 1 ранга, команда «Патриоты Гимназии» к военно-патриотической игре «Зарница» готова. Командир команды Егор Котенков.

В военно-патриотических состязаниях гимназисты Полярного не новички: помимо регулярного участия в муниципальных играх, ребята становились почётными гостями игр в Чеченской Республике. Там традицией стали спортивные соревнования для патриотов городов воинской славы «Наша сила в единстве!».

Егор Котенков, командир отряда «Патриоты Гимназии», г. Полярный: «У нас хорошая строевая подготовка, также бег и сборка-разборка автомата».

«Зарница» ЗАТО Александровск вновь приветствовала команды из разных уголков страны: на трёхдневные сборы приехали как представители Мурманской области, так и Вологды, Дудинки и Санкт-Петербурга.

Алина Жуматаева, командир отряда «Авангард. Вечно живые», г. Санкт-Петербург: «Это большая ответственность, я уже командир более четырёх лет. Узнаю постоянно что-то новое и у меня это получается, поэтому поставили меня командиром».

Задача командира – грамотно распределить силы всех участников команды и перебросить их на необходимые для достижения успеха испытания. Самая юная по возрасту участников команда – из Видяево – не давала судьям сомневаться в их сноровке и упорстве. Ставку делали на своих особенных качествах.

Роман Юсупов, участник отряда «Видяевец 51», п. Видяево: «Наша сила в слаженности, в команде и уме, наверное».

Больше ста юнармейцев и кадетов соревновались в физических упражнениях и армейских дисциплинах, перемещаясь с одной площадку на другую. И во время прохождения этапов и даже на отдыхе ребята находились под наблюдением профессионалов – военнослужащих Кольской флотилии разнородных сил Северного флота. Именно их силами установлен и палаточный лагерь, в котором проживали юные патриоты.

Александр Лутенков, главный судья спортивного этапа, г. Полярный: «Ежедневный распорядок дня, безусловно, начинается с качественной армейской зарядки. Она будет проводится силами наших инструкторов».

Софья Булка, отряд «Сокол», г. Дудинка: «Я даже не представляю, как мы завтракать тут будем… Но обстановка хорошая, приятная. Мне всё нравится, все устраивает».

В конце дня в тёплой палатке и под лёгкий ужин есть время обдумать, что удалось особенно хорошо, а над чем ещё можно поработать.

Ульяна Никитина и Анастасия Пикина, участницы отряда «Ровесник», г. Мурманск: «Я плавала, сказали, как торпеда. Всех обогнала. Ощущения бодрые. Я участвовала в эстафете, было сложно, но я справилась».

По результатам зачётов, в спортивной военно-патриотической игре «Зарница» «бронзу» завоевала команда из Вологды, на втором месте – представители Североморского кадетского корпуса. Переходящий кубок командующего Кольской флотилией увёз отряд из 134-й школы Санкт-Петербурга.