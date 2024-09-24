С 1 октября вступают в силу изменения в Правила пограничного режимаПРОТИВОВИРУСНЫЕ ТАБЛЕТКИ: ВАШ ЩИТ ПРОТИВ ИНФЕКЦИЙ
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)24.09.24 19:30

Традиционная «Зарница» прошла в ЗАТО Александровск

Больше ста юнармейцев, 9 команд из Мурманской и Вологодской областей, Дудинки и Санкт-Петербурга соревновались за переходящий Кубок военно-патриотической игры.

Три дня юные патриоты в полевых условиях проходили нелегкие испытания на скорость, силу и выносливость.

- Товарищ капитан 1 ранга, команда «Патриоты Гимназии» к военно-патриотической игре «Зарница» готова. Командир команды Егор Котенков.

В военно-патриотических состязаниях гимназисты Полярного не новички: помимо регулярного участия в муниципальных играх, ребята становились почётными гостями игр в Чеченской Республике. Там традицией стали спортивные соревнования для патриотов городов воинской славы «Наша сила в единстве!».

Егор Котенков, командир отряда «Патриоты Гимназии», г. Полярный: «У нас хорошая строевая подготовка, также бег и сборка-разборка автомата».

«Зарница» ЗАТО Александровск вновь приветствовала команды из разных уголков страны: на трёхдневные сборы приехали как представители Мурманской области, так и Вологды, Дудинки и Санкт-Петербурга.

Алина Жуматаева, командир отряда «Авангард. Вечно живые», г. Санкт-Петербург: «Это большая ответственность, я уже командир более четырёх лет. Узнаю постоянно что-то новое и у меня это получается, поэтому поставили меня командиром».

Задача командира – грамотно распределить силы всех участников команды и перебросить их на необходимые для достижения успеха испытания. Самая юная по возрасту участников команда – из Видяево – не давала судьям сомневаться в их сноровке и упорстве. Ставку делали на своих особенных качествах.

Роман Юсупов, участник отряда «Видяевец 51», п. Видяево: «Наша сила в слаженности, в команде и уме, наверное».

Больше ста юнармейцев и кадетов соревновались в физических упражнениях и армейских дисциплинах, перемещаясь с одной площадку на другую. И во время прохождения этапов и даже на отдыхе ребята находились под наблюдением профессионалов – военнослужащих Кольской флотилии разнородных сил Северного флота. Именно их силами установлен и палаточный лагерь, в котором проживали юные патриоты.

Александр Лутенков, главный судья спортивного этапа, г. Полярный: «Ежедневный распорядок дня, безусловно, начинается с качественной армейской зарядки. Она будет проводится силами наших инструкторов».

Софья Булка, отряд «Сокол», г. Дудинка: «Я даже не представляю, как мы завтракать тут будем… Но обстановка хорошая, приятная. Мне всё нравится, все устраивает».

В конце дня в тёплой палатке и под лёгкий ужин есть время обдумать, что удалось особенно хорошо, а над чем ещё можно поработать.

Ульяна Никитина и Анастасия Пикина, участницы отряда «Ровесник», г. Мурманск: «Я плавала, сказали, как торпеда. Всех обогнала. Ощущения бодрые. Я участвовала в эстафете, было сложно, но я справилась».

По результатам зачётов, в спортивной военно-патриотической игре «Зарница» «бронзу» завоевала команда из Вологды, на втором месте – представители Североморского кадетского корпуса. Переходящий кубок командующего Кольской флотилией увёз отряд из 134-й школы Санкт-Петербурга.

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Ждёт ли Мурманскую область коммунальный коллапс этой осенью: оценка готовности рынка труда в ЖКХ-сфере
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВВ РАБОТЕ С ДЕТЬМИ НУЖНЫ НЕ ТОЛЬКО ЗНАНИЯ, НО И ТЕРПЕНИЕВЕРНУЛСЯ НА МАЛУЮ РОДИНУ И ПРОДОЛЖИЛ КАРЬЕРУ ВРАЧА
-

Последние комментарии

Д.О. Вернер
20.09.24 14:22
Что? Опять "Штокман"?
Комментарий к новости:Губернатор Андрей Чибис подписал соглашение с ГТЛК и Росрыболовством по строительству в Мурманской области судоремонтного кластера
Игорь Витальевич
20.09.24 11:51
Мой сын служит по контракту старшим водителем в.ч 72180 44 корпус, 23 саперного батальона, возит ДРГ за ленточку и вывозит 200 и 300 с линии соприкосновения. Мы ему купили своими силами детектор дрон
Комментарий к новости:Общественная приёмная Минобороны по Северному флоту перешла на дистанционную работу
рамиз
17.09.24 19:43
Хочу поехать добровольцы
Комментарий к новости:Поехать добровольцем в зону СВО: Минобороны РФ подготовило порядок вступления граждан в добровольческие формирования
-Правовая консультация (18+)Руководитель юридической практики в «SuperJob» Александр Южалин рассказал, как увеличить себе отдых в 2025 году
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293031123456789101112131415161718192021222324252627282930123456
-Скоро в эфире21:00«Международные новости». Информационная программа (12+)21:30Новости. Информационная программа (12+)22:00«Конец невинности». Художественный сериал, 14 серия (16+)
-PRO Деньги (16+)Кредитный портфель бизнеса Мурманской области приблизился к 250 млрд рублей-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос на 19 копеек, доллар теряет почти 6 копеек-PRO Энергетику (18+)На Верхне-Ростинском шоссе Мурманска завершён этап реконструкции участка магистральных теплосетей-PRO ЖКХ (18+)Андрей Чибис: «Единая линия 0051» – это самый верный и быстрый способ сообщить о проблеме с отоплением»-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности: одни из самых высоких зарплат и все больше женщин-работниц. Чем живёт отрасль-PRO Законы (18+)Губернатор Андрей Чибис повысил до 400 тысяч рублей размер единовременной выплаты для тех, кто заключил контракт для выполнения задач СВО
-

Наш регион-51

© 2009 - 2024
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика