Традиционное спортивное первенство в дисциплинах греко-римской и вольной борьбы состоялось в большом ЗАТО

В шесть лет вышел на ковер: рывки, откаты, нырки и зависания Владислав Чугаев изучает больше половины своей жизни. А примером для подражания был и остаётся старший брат, достигший в греко-римской борьбе немалых высот.

Владислав Чугаев, спортсмен, г. Оленегорск: «Бывают и победы, и проигрыши. Надо всегда тренировать и не бросать борьбу. Как, например, мой брат - сейчас выполняет КМС».

Оленегорскому борцу удалось вырвать победу. Влад признается, что здесь без хитрости не обойтись: либо не хватило её сегодня, либо фортуна отвернулась»

А на ковре уже спортсменки. В дисциплине вольная женская борьба Екатерина Родина схватилась с более сильной соперницей. Но это лишь одно поражение. Девушка намерена осилить серьёзный путь, на котором её, порой, незримо поддерживает отец.

Екатерина Родина, спортсменка детско-юношеской спортивной школы, г. Гаджиево: «Мне нравится спорт. Как говорится, спорт – это жизнь. Папа хочет, чтобы я выиграла, попала в сборную России. Всё ради него: папа сейчас служит в Донецке».

Ежегодное первенство большого ЗАТО по спортивной борьбе в двух дисциплинах - греко-римской и вольной женской борьбе – собрало участников из Александровска. Гостями стали спортсмены и Кольского района, Североморска, Оленегорска, Полярных Зорей, и, конечно, областного центра.

Игорь Шкуратов, главный судья Первенства ЗАТО Александровск по спортивной борьбе, г. Снежногорск: «Во-первых, мы проводим эти соревнования на высоком уровне, стараемся соблюдать сроки в календаре. В Мурманской области сильная Федерация спортивной борьбы с ответственным председателем, который проводит Всероссийский турнир в нашем регионе».

Взять реванш проигравшим спортсменам удастся совсем скоро: уже в январе в ЗАТО борцов ждут традиционные состязания в личном и командном зачётах.