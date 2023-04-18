Традиционного шествия акции «Бессмертный полк» в 2023 году не будет

Об этом сообщила сопредседатель центрального штаба общественного движения, депутат Госдумы Елена Цунаева.

Однако организаторы отмечают, что в регионах пройдут альтернативные мероприятия, посвящённые памяти о Великой Отечественной войне. Всем желающим предлагается разместить фотографии своих родственников-ветеранов в социальных сетях, на одежде, на автомобиле и на сайте движения.

Акцию, по словам Цунаевой, отменили в силу угрозы, в частности, в Республике Крым, а теперь решение было принято и для других регионов.

Напомним, шествие регулярно проходит в России с 9 мая с 2012 года, когда первая акция состоялась в Томске. В 2020-ом и 2021 годах из-за пандемии акцию «Бессмертный полк» проводили онлайн.