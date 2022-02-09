Традиционную дезинфекцию общественного транспорта провели в Мурманске

Среди ключевых задач в регионе - обеспечение эпидемической безопасности пассажирских перевозок, а всё потому, что общественный транспорт одно из опасных мест с точки зрения возможности заражения.

Олег Ушаков, директор североморского АТП АО «Мурманскавтотранс»: «С учётом сложности ситуации, связанной с распространением коронавирусной инфекции, с ростом заболевших, в том числе среди наших работников. У нас предприятие обеспечивает дезинфекцию подвижного состава, как правило, это дезинфекция после возвращения автобуса с маршрута в парк, также кондуктор и водитель обязаны междурельсовые отстои проводить обслуживание автобуса: проветривание, дезинфекцию салона и прочее».

Общественный транспорт полностью обрабатывают спиртовыми и антибактериальными средствами как минимум один раз в день. На эти и другие цели расходуется десятки литров дезинфицирующего раствора ежедневно. Помощь в приобретении обеззараживающих средств оказывает и региональное правительство.

Алексей Смирнов, консультант сектора общественного транспорта «Минтранса» Мурманской области: «В соответствии с поручениями президента, в прошлом году была оказана финансовая поддержка предприятиям в рамках распространения коронавирусной инфекцией за счёт средств субсидий возмещалась часть средств, потраченных на дезинфекцию и приобретение средств индивидуальной защиты».

Напоминаем, что средства индивидуальной защиты должны носить не только сотрудники общественного транспорта, но и рядовые пассажиры.