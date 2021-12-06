Традиционные соревнования по стрелковому многоборью состоялись в тире ДОСААФ в Мурманске

Свою меткость проверяли участники из разных военно-патриотических клубов области.

Проверить и зарядить оружие, принять правильную стойку, прицелиться и сделать выстрел – главные правила, которых должен придерживаться спортсмен, чтобы поразить мишень прямо в «яблочко». Об этом хорошо знает Виктор Лебедев, который занимается стрельбой уже 3 года, но богатый опыт не даёт ему права расслабляться.

Виктор Лебедев, участник соревнований: «Самое сложное – это прицелиться, потому что чуть вверх потянул или вниз, вбок на далекой дистанции патрон улетит в совершенно другое место».

Побороться за звание чемпиона приехали 90 участников из военно-патриотических клубов, спортивных школ Мурманска и области. Ребята показывают свои навыки в стрельбе из пневматической и мелкокалиберной винтовок, а также малокалиберного пистолета.

Антон Сулоев, председатель регионального отделения ДОСААФ Мурманской области: «Сегодня мероприятие посвящено Дню героя Отечества, оно проходит под эгидой ДОСААФ, проводится пулевая стрельба, также будет проводиться многоборье. Сейчас ведём деятельность по восстановлении работы ДОСААФа, по военно-патриотической работе».

Соревнования по стрелковому многоборью разделили на 2 дня. Связано это с напряженной эпидемиологической обстановкой.

Сергей Тян, директор КДЮСШ № 7 города Мурманска: «Разбит специально, чтобы команды не соприкасались в связи с условиями, которые сейчас есть с пандемией. Каждая команда прибывает в определенное время, отстреливается, уезжает. Подведение итогов будет в понедельник и вторник».

Победителей соревнований ДОСААФ наградили медалями и кубками.