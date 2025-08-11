Традиционный День физкультурника отметили в областном центре

В Мурманске в честь праздника любители спортивной культуры и здорового образа жизни бегали и сдавали комплекс ГТО.

Большинство из собравшихся на спортивный праздник привыкли начинать свой день не с кофе, а с пробежки. Жители Мурманска присоединились к Дню физкультурника, который отмечают все, для кого спорт – это полезная привычка. Одним из главных событий праздника стал забег на дистанцию 5000 метров в Долине Уюта.

- Я думаю, что будет тяжело. Решила принять участие, потому что тренироваться решила потихонечку, вот два месяца уже тренируюсь. Решила сегодня попробовать свои силы.

- Массовые забеги – довольно интересный опыт … Эмоции невероятные, ни с чем не сравнить.

Кто-то только недавно приобщился к спорту, а для кого-то это стиль жизни. Около ста спортсменов-любителей приняли участие в забеге на 5 километров.

Мария Чернышева, председатель комитета молодёжной политики Мурманской области: «Я всегда бегаю, бегаю с детства. В принципе, не знаю, как можно не бегать?! Кроссовки – это самый простой способ снять напряжение, поэтому бег у меня примерно четыре дня в неделю, иногда реже. Сегодняшнее мероприятие - это для меня, наверное, просто дело чести».

Многие из собравшихся не представляют свою жизнь без физических нагрузок в разумных количествах. Спорт не только положительно влияет на общее самочувствие и здоровье человека, но и может даже любителю принести награду. Здесь же, в Долине Уюта, мурманчане сдавали нормативы ГТО.

Александр Зубко, директор Центра спортивной подготовки Мурманской области: «Чтобы люди могли сделать первый подход к сдаче нормативов ГТО, для того чтобы было им понятно, смогут они рассчитывать на золотые, серебряные и бронзовые значки, либо надо ещё потренироваться. Или можно уже действительно заявляться, регистрироваться и сдавать, стать титулованным значкистом ГТО».

Участники отжимались, бегали, подтягивались. Причём участие в проверке силы и выносливости под девизом «Готов к труду и обороне» приняли мурманчане самых разных возрастов.

Дмитрий Лапко, участник Дня физкультурника: «Профессионально никогда не занимался и не занимаюсь. Для себя, для общего развития, для поддержания формы. Давно хотел проверить себя на ГТО, вот записался».

С каждым годом всё больше северян присоединяются к празднованию Дня физкультурника. Спорт не просто альтернатива пагубным привычкам, но и стиль жизни, самый лучший антидепрессант. Поэтому в Мурманске никогда не пустуют стадионы, спортивные тренажёры в парках не стоят без дела.