Традиционный фестиваль патриотической песни состоялся в Оленьей Губе

«У незнакомого посёлка, на безымянной высоте» - в 23 часа вновь собрались музыканты и исполнители со всей Мурманской области на традиционный фестиваль патриотической песни.

В этом году участников принимал юбиляр: населённому пункту Оленья Губа исполнилось 105 лет.

Валентина Дунаева, вернувшись к урокам игры на баяне, поняла, насколько в детстве недооценивала инструмент. Выйдя на пенсию женщина искала себя в разных направлениях, но музыка оказалась сильнее других увлечений.

Валентина Дунаева, участница клуба «Домашний очаг», ЗАТО город Заозерск: «Я вязала год бойцам на СВО носки, но потом зрение упало, оказывается, руки болят. Свечи делали окопные, а потом – вот».

Увлечение подхватил клуб «Домашний очаг», в котором больше 12 лет греет своими песнями на конкурсах жюри и зрителей не только у себя в Заозерске, но и в более удалённых уголках региона. Благодаря чарующим звукам баяна участников объединения пригласили в гости к известному телеведущему Андрею Малахову.

Евгения Кондратюк, участница клуба «Домашний очаг», ЗАТО город Заозерск: «Мы были в Апатитах на конкурсе баянистов. Выиграли, у нас есть приглашение в Москву – скоро поедем».

На «Безымянной высоте» - фестивале, который в 23-й раз собрал исполнителей патриотических композиций, музыканты из Заозерска уже в четвёртый раз. Образ стараются подобрать советующий, на это жюри также обращает внимание при определении победителей. Но главное всё же – чистота исполнения и эмоциональность, которую передают артисты.

Альфия Азизова, обучающаяся детской школы искусств, г. Полярный: «Вальс Победы» – это композиция, которая передаёт ту атмосферу, когда война закончилась».

Особой атмосферы удалось добиться во многом и выбором места проведения 23-го фестиваля патриотической песни. Им стал населённый пункт Оленья Губа.

Светлана Овчарук, руководитель волонтёрского объединения, н.п. Оленья Губа: «Это что-то такое домашнее, потому что все друг друга знают, здесь все соседи. Если попросишь помощи, тебе её здесь дадут. Протянут руку и скажут: «Давай я помогу». Это про оленегубцев».

В программе события уже традиционные экскурсия к памятнику и возложение цветов, работа полевой кухни и, конечно, улыбки и танцы.