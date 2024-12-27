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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)27.12.24 19:30

Традиционный конкурс на лучшее украшение рабочего места прошёл на судоремонтном предприятии «Нерпа» в Снежногорске

Когда-то всё казалось сказочным: и огни на ёлке ярче сияли, и Дед Мороз был настоящим… Взрослые, они всё те же дети, просто иногда им нужно чуть больше времени, чтобы поверить в чудеса, чуть больше сил, чтобы их создать. Примерно так обстоят дела и на судоремонтном заводе «Нерпа», где уже традиционно сотрудники приступили к ежегодному конкурсу на лучшее украшение своего отдела.

Анастасия Чикизова, сотрудник отдела кадров СРЗ «Нерпа», г. Снежногорск: «Поздравить коллектив, пожелать новогоднего настроения. Что это может помочь сделать? Возвращение в детство, таким образом мы решили украсить свой отдел».

Инициатором такой ретрозоны стала Юля Дмитриева, не обошлось, конечно, без сторонней помощи. Найти уникальные вещи времен СССР оказалось задачей сложной, но выполнимой.

Юлия Дмитриева, сотрудник отдела кадров СРЗ «Нерпа», г. Снежногорск: «Нам помогали сотрудники музея: предоставили экспонаты, также у некоторых сотрудников были такие находки дома, все гирлянды делали сами».

Шутки про дружный женский коллектив в наступающем году, как никогда будут актуальны, на этом решили сыграть представители отдела материально-технического снабжения. Впрочем, от такого, кроме добрых пожеланий и искренних поздравлений, ждать ничего не стоит.

Наталья Гайдабура, сотрудник отдела материально-технического снабжения СРЗ «Нерпа», г. Снежногорск: «Для атмосферы и новогоднего настроения, чтобы каждый читал, находил для себя пожелания и у всех была удача в новом году».

Марина Шевелева только вливается в новый коллектив: меньше года работает в отделе, отвечающем за ремонт и строительство. Впрочем, ещё одна цель конкурса – сближение в коллективе.

Марина Шевелева, сотрудник отдела капитального строительства и ремонта СРЗ «Нерпа», г. Снежногорск: «Фантазия - в первую очередь и окружающий коллектив. Если бы они меня не поддержали, фантазия не развилась».

Ещё одной традицией для завода остаётся выставка поделок и рисунков детей сотрудников предприятия. 2025 год для «Нерпы» – год юбилейный, поэтому темой испытания выбрали символ завода.

Елена Глухова, председатель профсоюзной организации СРЗ «Нерпа», г. Снежногорск: «Это не конкурс, мы не оцениваем работы, потому что каждая работа – это шедевр!».

Это значит, что ни один из юных художников не останется без подарка. Чего не скажешь о новогодних декораторах: здесь будет конкретный победитель.

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