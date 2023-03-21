Традиционный лекторий «Край, в котором я живу» вновь собрал гостей в областной научной библиотеке

Первой темой встречи после продолжительного перерыва стала охота за северным сиянием.

«Охота за сияниями: лёгкая добыча или сложная экскурсия?» - лекцию под таким названием провёл в областной научной библиотеке Григорий Ильин. Он сотрудник Кольского научного центра, гид, фотограф и охотник за Авророй Бореалис с 15-летним стажем. В общем, знает толк в этом непростом деле.

Григорий Ильин, сотрудник Кольского научного центра, ведущий лектория: «Мурманская область - одна из самых доступных точек мира для посещения Заполярья. Я хотел бы показать и поделиться своими знаниями, опытом с другими людьми. Как можно охотиться за сиянием эффективно и проводить экскурсии более интересно».

Северное сияние - завораживающее явление природы, на поиски которого ежегодно отправляются сотни тысяч человек со всего мира. Но самостоятельно это сделать сложно. Поэтому путешественникам помогают профессионалы.

Евгений, гость лектория: «Увидел в чате среди знакомых объявление, что будет такое мероприятие. Стало интересно, решил посетить. Мы с коллегой занимаемся охотой за северным сиянием, пришли узнать что-то новое».

Среди участников встречи были и представители туриндустрии, которые активно делились своим опытом работы с гостями, ищущими северное сияние.

Ольга Петрова, сотрудник КНЦ РАН и Кольского центра охраны дикой природы, организатор лектория: «Мы думали о том, какую бы тему взять. Решили, что самое время рассказать о тех вещах, которые могут быть интересны не просто людям, которые интересуются краем, в котором живут, но и тем, которые рассказывают об этом. Это гиды, люди, которые придумывают экскурсии. И вся наша тематика весны сказана с такими темами».

Эта встреча стала одной из многих в рамках возобновленного лектория в «Научке». Впереди много интересных бесед, делятся его организаторы.