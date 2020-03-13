Традиционный международный лыжный марафон «Праздника Севера» этой весной не состоится из-за коронавируса

Это решение было принято на межведомственном оперативном штабе по вопросу эпидемиологической безопасности населения Мурманской области.

Теперь проведение 47-го Мурманского лыжного марафона, который проходит в рамках традиционного Праздника Севера, перенесено ориентировочно на середину декабря 2020 года. Кроме того, в региональном Министерстве спорта и молодёжной политики сообщают, что может измениться и формат дистанции марафона.