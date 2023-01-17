Традиционный семейный турнир по шахматам провели в 17-й спортшколе Мурманска

Дети проверяли родителей на логическое мышление, а мамы и папы старались вести честную игру и не поддаваться своим чадам.

Шахматы – одна из древнейших игр в мире популярная и по сей день. Мурманские дети также активно занимаются этим видом спорта. А любовь к этому виду интеллектуального досуга нередко им прививают родители.

Александр Боянжу, папа Родиона: «Шахматы дают очень многое. И такие соревнования - в первую очередь. Они дают почувствовать вкус победы, горечь поражения. И дети понимают после таких соревнований, что для победы необходимы усилия, учеба и усидчивость, в первую очередь».

Александр уже участвовал в семейном турнире, но 8-летнего сына Родиона привёл на соревнования впервые. Пока обыгрывать папу у Родиона получается не всегда, но он очень старается и следует старому принципу: единственный способ стать умнее – играть с более умным противником.

Родион Боянжу, сын Александра: «Мы сегодня с папой решали задачи, готовились к турниру. И нам неважно - выиграем мы сегодня или нет. Но лучше, чтобы мы выиграли».

Всего в турнире по быстрым шахматам приняли участие 52 семьи. Все дети – ученики 17-й спортшколы Мурманска. Согласно правилам соревнований, они могли играть против мамы или папы, брата или сестры, дяди или тёти.

Сергей Тян, директор КДЮСШ №17: «Есть несколько родителей, которые тоже играют. Раньше хорошо играли, потом отошли от этого. Они вспоминают свою молодость и здесь начинают уже шевелиться».

По итогам турнира «Папа, мама, я – шахматная семья» игроки получили заслуженные призы. Но самое главное не награда, а время, которое родители провели вместе со своими детьми с пользой.