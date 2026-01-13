Традиционный турнир по баскетболу в Полярном собрал желающих прокачать навыки владения мячом

Баскетболисты ежегодно принимают участие в рождественском турнире. Таким образом они поддерживают себя в форме в длинные новогодние праздники и не упускают возможность встретиться с друзьями и педагогами.

Сегодня братья Генераловы - студенты питерского вуза - играют в командах Северной столицы, но помнят, откуда начиналась их спортивная карьера.

Владислав и Дмитрий Генераловы, спортсмены из г. Полярный: «Здесь большой потенциал проявить себя как в командной, так и в личной игре. И можно прекрасно провести время, встретиться с теми, кого давно не видели. Нужно чаще проводить турниры, потому что молодёжь хочет проявить себя, нужно дать им этот шанс».

Традиционный турнир в формате игры «Три на три» проходит без ограничений в категориях участников.

Татьяна Забелина, судья турнира, тренер-преподаватель Детско-юношеской школы ЗАТО Александровск: «Мы всегда приглашаем любителей и ценителей баскетбола. Принимать участие в наших играх могут желающие любых возрастов».

Мужских команд в этом турнире заявилось больше: на игровое поле вышли две женских сборные против 10 мужских. Цели у спортсменов простые: поддержать физическую активность и профессиональные навыки на нужном для серьёзных состязаний уровне.

Александра Терентьева, спортсмен из г. Полярный: «Это для меня подготовка перед Первенством области: важно хорошо отыграть и показать всё, что могу».

Одним из значимых муниципальных баскетбольных турниров для спортсменов остаётся «КЭС-баскет», ежегодно проверяющий на прочность десятки школьных команд ЗАТО Александровск. Его победители представляют муниципальное образование на региональном уровне.