Традиционный XIV турнир по греко-римской и вольной борьбе состоялся в ЗАТО Александровск

Среди борцов представители команд Мурманской области и Республики Карелия.

Турнир по греко-римской борьбе «Надежда» в Александровске получил своё название неслучайно. Здесь на ковёр вот уже 14 лет выходят совсем юные спортсмены, у которых впереди большое спортивное будущее.

- Это ребятки, которые в будущем, надеемся, будут защищать честь наших городов, области, СЗФО и России, - отметил Владимир Короленко, тренер детской юношеской спортивной школы г.Снежногорск, главный судья соревнований «Надежда».

В рамках межмуниципального турнира состоялось и первенство области по греко-римской борьбе среди юниоров. Эти соревнования станут отборочными для формирования команды для участия в соревнованиях по Северо-Западу, которые в этом году пройдут в марте в Пскоев. Кстати, во время этого турнира его участники имеют шанс показать своё мастерство и получить звание «Мастера спорта».

В судейской коллегии и действующие чемпионы, и мастера спорта. Есть среди них и выходцы снежногорской спортивной школы. Их карьера тоже начиналась с таких юношеских соревнований. Сейчас ребята - студенты, но бросать спорт не намерены, даже, наоборот, на первенстве готовы защитить честь сразу двух регионов. «Затянуло как-то, понравилось заниматься борьбой, - говорит Иван Работин, мастер спорта по греко-римской борьбе. – Попал я к тренеру хорошему».

- Мы в детстве здесь тренировались, - вспоминает Владимир Сердюк, мастер спорта по греко-римской борьбе. – У нас есть возможность двойного зачёта: на соревнованиях мы представляем Мурманскую область и, например, Калининградскую. Боремся и за тех, и за тех.

Всего на ковёр вышли более ста борцов из Снежногорска, Мурманска, Оленегорска, посёлка Молочный, Североморска и Кондопоги. В поединках приняли участие борцы от 8 до 11 лет, многие из которых впервые проверили свои силы. Среди спортсменов были и девочки, все они из Снежногорска.

В командном зачёте победу одержали хозяева турнира. Второе и третье место увезли команды из Мурманска.