Традиционный забег через три города состоялся в Александровске

Участники «Эстафеты Победы» пронесли знамя, не смотря на суровые погодные условия.

Стартовали марафонцы легкоатлетического забега через три города с площади перед гаджиевским Домом офицеров. Более 60 спортсменов согласились пронести знамя Победы по городам большого ЗАТО. Не смотря на то, что для каждого из участников предусмотрена своя дистанция, а рядом дежурят специалисты скорой помощи и МЧС, опасность все равно есть.

Ольга Компаниец, участница «Эстафеты Победы»: «Быть осторожными, потому что это дорога, это трасса – очень много транспорта. Мы, конечно, по максимуму сделали ее безопасной, но многое зависит от нас самих, от участников».

«Эстафета Победы» - это более 15 километров дороги, три города и одна высокая патриотическая цель. Поэтому спортсменов не останавливает срывающийся дождь и резкие порывы холодного ветра. Тем более что за плечами марафонцев годы тренировок.

Ольга Баталова и Наталья Сметанина, участницы «Эстафеты Победы»: «Мы и в снег бегали один год, и в лужи, и всё было. Так что это – прекрасная погода. Наша северная погода».

Среди участников забега немало девушек, нести знамя Победы им помогает вера в себя и поддержка близких. Например, за Юлию болеют не только муж и дети, но и весь трудовой коллектив.

Юлия Сафоновская, участница «Эстафеты Победы»: «Я думаю, дистанции все рассчитаны, для мужчин дистанции посерьезнее, девчонкам немного полегче. Есть здесь такая хитрая уловка».

Финишируют спортсмены в Полярном, где их встречают зрители. Сразу после завершения пробега здесь начнутся праздничные мероприятия, посвящённые 120-летию Города воинской славы.