Традиция флота, традиция Севера: на базе Северного флота в Полярном прошли торжественные парады в честь праздника военных моряков

Показательные выступления вооруженных сил, проход военной техники на акватории Екатерининской гавани, выставки обмундирования – малая часть официальной программы Дня ВМФ на Кольской флотилии разнородных сил Северного флота.

Кольская флотилия, базирующаяся в городе воинской славы Полярном, остаётся не просто преемницей Краснознаменной дивизии охраны водного района Северного флота, она объединяет различные военно-морские силы. В её составе тральщики, малые ракетные и десантные корабли, малые и большие противолодочные корабли, а также подводные лодки.

В главный праздник военных моряков часть кораблей неизменно демонстрируют зрителям проход техники - это особенная традиция флотилии, разворачивающаяся в живописном месте у берегов Екатерининской гавани.

Боевую мощь корабли демонстрируют залпами, запуском дымовых завес, звуковыми сигналами, импровизированным отражением атак диверсионных групп. Показали и спасательные операции – манёвры по подъёму бойцов из воды, срочной транспортировки в безопасную зону.

Моряки Кольской флотилии участники и неоднократные победители соревнований по гребно-парусному спорту. Военные и в этот раз показали свои способности в управлении шлюпками.

После основной торжественной части праздничные мероприятия продолжились на площади Полярного, где были организованы выставки специального снаряжения и оборудования, а особый интерес у участников праздника вызвали интерактивные экспозиции.