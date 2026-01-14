Традицию храним! Журналисты «Арктик-ТВ» расспросили мурманчан о том, как они отмечают Старый Новый год

В ночь с 13 на 14 января в России отмечали Старый Новый год. Формально этот праздник не имеет официального статуса и выходной не положен. Однако для многих людей его встреча стала традицией, поводом ещё раз собраться в семейном кругу и завершить череду зимних торжеств.

Журналисты «Арктик-ТВ» решили выяснить отношение мурманчан к этой праздничной традиции, расспросив мурманчан, как они отмечают Старый Новый год?

– Как всегда - ночью встречаем с салатиками, с бенгальскими огнями. Ёлочка стоит, вся семья собирается.

- Традиция сохранилась, но не отмечали, так как на работу рано вставать.

- Традицию храним. Мы собирались, к нам приходила в гости невестка, поужинали.

- Был обычный спокойный вечер дома, а днём на работе надо было трудиться.

- Я был на работе, а в коллективе об этой традиции все помнят.

- Раньше всегда собирались, потому что у мамы моей был день рождения. Собирала она нас всех за столом со своими выпечными шаньгами с картошкой. А в этом году собрались узким кругом, вспомнили маму, вот и встретили Старый Новый год.