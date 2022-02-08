«Трафаретчиков», размещавших рекламу наркотиков, зафиксировала камера видеонаблюдения

Рекламу сайта по продаже наркотиков наносили на дома Мурманска при помощи баллончиков с краской и трафарета двое мужчин. Действия нарушителей зафиксировала камера видеонаблюдения.

Съёмку предоставили сотрудники стоматологии, расположенной на улице Октябрьская, 10. На записи видно, как молодой человек поочередно сначала на одном фасаде, а затем на другом размещает незаконные надписи. Все его действия подстраховывает напарник. Затем оба спешно удаляются. Зачастую нанесением трафаретной рекламы, как правило, занимаются наркопотребители в ночное время суток, а также те, кого привлекает быстрый, но криминальный заработок денег.