Трагедия Беслана в сердцах мурманчан

3 сентября - День солидарности в борьбе с терроризмом. Памятная дата была установлена в России в 2005 году и напрямую связана с трагическими событиями в Беслане 1-3 сентября, когда в захваченной террористами школе города Северной Осетии, погибли 334 человека, среди которых было 186 детей, 2 сотрудника МЧС и 10 спецназовцев «Альфы» и «Вымпела». В Мурманске в очередной раз почтили память погибших в той ужасной трагедии.

334 погибших. В том числе 186 детей, 10 бойцов спецподразделений Альфа и Вымпел, а также двое сотрудников МЧС. Все они жертвы кошмарного теракта, случившегося осенью 2004 года в Беслане. 1 сентября группа террористов взяла в заложники более 1000 человек, пришедших на праздничную линейку в День знаний. Пленных удерживали в заминированном спортзале школы три дня, пока не сработало одно из взрывных устройств…

Около 50 мурманчан собрались перед сценой в сквере на улице Ленинградской, чтобы почтить память погибших в той страшной трагедии.

Несмотря на то, что минуло уже 13 лет, страшная трагедия до сих пор болью отзывается в душах россиян. Некоторые участники митинга не могли сдержать слёз. В основном среди присутствующих на митинге молодёжь: школьники и студенты. В руках у многих самодельные лампадки, фотографии жертв теракта и погибших в операции по освобождению заложников силовиков, а также плюшевые игрушки.

- Я пришла сегодня с детской игрушкой, чтобы поддержать людей, которые погибли - детей, родителей, преподавателей. Тех, кто был в той трагедии, кто потерял близких, кто потерял друзей и родных, - говорит Екатерина Кудряшова, ревизор всероссийского общественного движения «Волонтёры медики».

О международном терроризме говорить надо, уверена Татьяна Алексеенко, представитель десантного военно-патриотического клуба «Витязь». Замолчать проблему не выйдет. Недостаток информации ситуацию может только обострить. А предупреждён, значит вооружён. Люди будут бдительнее, совершать преступления станет труднее. «Я считаю, что больше говорить надо на эту тему. Особенно в школах, чтобы дети знали, - говорит Татьяна Алексеенко. - Некоторые дети не знают вообще, что за день сегодня, что произошло в Беслане, почему 3 сентября - это траурный день».

Короткие выступления представителей молодёжи, стихотворение о мире от самого маленького участника акции и выступление представителя духовенства… Завершился митинг выступлением церковного хора. К этому времени к «стене плача», которую установили в сквере волонтёры, оказались прикреплены сотни чёрно-белых фотографий с лицами погибших в школе Беслана.