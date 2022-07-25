Трагедия на дороге - жителя Североморска могут лишить свободы на пять лет

25 ноября 2021 года в Мурманске на территории Ленинского района водитель, управляя грузовым автомобилем «Рено», выехал на регулируемый пешеходный переход на красный сигнал светофора, где совершил наезд на пешехода.

Полицейские завершили расследование уголовного дела по факту трагического ДТП.

25 ноября 2021 года в Мурманске на территории Ленинского района водитель, управляя грузовым автомобилем «Рено», выехал на регулируемый пешеходный переход на красный сигнал светофора, где совершил наезд на пешехода.

От полученных травм женщина скончалась.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.