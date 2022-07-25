День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)25.07.22 19:30
Трагедия на дороге - жителя Североморска могут лишить свободы на пять лет
25 ноября 2021 года в Мурманске на территории Ленинского района водитель, управляя грузовым автомобилем «Рено», выехал на регулируемый пешеходный переход на красный сигнал светофора, где совершил наезд на пешехода.
Полицейские завершили расследование уголовного дела по факту трагического ДТП.
25 ноября 2021 года в Мурманске на территории Ленинского района водитель, управляя грузовым автомобилем «Рено», выехал на регулируемый пешеходный переход на красный сигнал светофора, где совершил наезд на пешехода.
От полученных травм женщина скончалась.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Комментарии
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Последние комментарии
Людмила
07.07.22 14:20
Добрый день А где пакет документов, как записаться на приём? *** Подробности можно узнать по ссылке: https://xn----7sbhwjb3brd.xn--p1ai/news/murmanskaya-oblast-arktika-16/2022/07/06/nachalsya-prie
Комментарий к новости:С 5 июля северяне смогут подать заявку на участие в программе «Свой дом в Арктике»
Инга
23.06.22 20:50
Как можно получить открытку, если ты из далека?
STariK
14.06.22 09:13
Ведь этот дом КАПИТАЛЬНО ремонтировали при мэре Найденове. Ладно с покраской, а что с крышей произошло за это время? Она новая!
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